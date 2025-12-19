River está en el podio de los mejores semilleros a nivel mundial

Según un estudio internacional, River tiene el mejor semillero de Argentina y pelea con otros clubes gigantes de Europa.

Las divisiones juveniles de River son un sello de calidad indeleble. La prueba más fehaciente está en la cantidad de jugadores que nutrieron a la Selección Argentina a lo largo de la historia, en los seis jugadores de la reserva millonaria campeones del mundo en Qatar, que llevó a un reconocimiento de FIFA a las inferiores del club.

Pero más allá de las opiniones, hay estadísticas que permiten sostener los argumentos del dominio del semillero de River por encima del resto de los equipos argentinos de la Primera División Argentina.

image Franco Mastantuono, la última joya que sacó River. El último informe del CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudios del Deporte) volvió a ubicar a el "Millonario" entre las tres mejores canteras del mundo, junto a clubes de la talla de Benfica y Barcelona, lo que ratifica para la institución de Núñez un impacto global construido con trabajo y continuidad.

Entre las temporadas 2005/06 y 2024/25, las Formativas de River tuvieron una incidencia determinante en las cinco grandes ligas europeas ya que fue el club del continente que más futbolistas aportó, que más goles generó y con mayor rendimiento global. Actualmente, 9 de los 20 máximos goleadores argentinos en las grandes ligas se formaron en Núñez.

image Las última temporada exitosa del semillero de River A lo largo de la última temporada, River se posicionó como el mejor en sus divisiones formativas ya que fue el club que más puntos sumó entre Infantiles y Juveniles de la AFA, el que más títulos obtuvo y el que volvió a marcar el rumbo en la formación de talentos.

En Juveniles, River se consagró campeón en dos de las seis categorías. La Octava División mostró regularidad y un alto nivel de juego durante toda la temporada. La Novena, en tanto, coronó un año excepcional de manera invicta: ganó 26 de sus 31 partidos y fue la división que más puntos sumó en todo el fútbol argentino. stefanodcdc_590410733_18424020991112788_3994584168322501978_n Una gran muestra de este liderazgo en las formaciones juveniles, fue la obtención de la Messi Cup, donde el equipo compitió frente a rivales de primer nivel como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea, poniendo el ADN de River en lo más alto de todo. Y tuvo como gran figura a Bruno Cabral, de 15 años, que fue el goleador del torneo con 7 goles.