15 de abril de 2026 - 08:15

River enfrenta a Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana: a qué hora y por dónde verlo

El Millonario juega su segundo partido en el certamen internacional, hoy miércoles desde las 21.30 horas.

River juega en casa con Carabobo de Venezuela

Los Andes | Redacción Deportes
River recibe este miércoles a Carabobo de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de reponerse luego del flojo debut que tuvo la semana pasada. El partido está programado para las 21:30hs en el Más Monumental, con arbitraje de Kevin Ortega.

Un desborde de Fabricio Bustos por la derecha, quien sacó un centro a media altura al centro del área y Sebastián Driussi, de primera y de volea puso el primero para el Millonario.

En lo que respecta al ámbito local, los dirigidos por Eduardo Coudet atraviesan un gran momento en el Torneo Apertura, donde ganaron sus últimos cinco partidos para ubicarse segundos en la Zona B con 26 puntos, solo por debajo de Independiente Rivadavia.

De cara a este encuentro, Coudet rotará jugadores ya que el fin de semana será el Superclásico ante Boca. Una de las incógnitas en el 11 inicial pasa por la defensa, debido a que aún no está definido si el acompañante de Lautaro Rivero en la zaga central será Germán Pezzella o Tobías Ramírez. Además, aún pelean por un lugar el mediocampista ecuatoriano Kendry Páez y el delantero Ian Subiabre.

Carabobo, por su parte, tuvo un gran debut en esta Copa Sudamericana, donde le ganó 1-0 como local al Bragantino de Brasil. Sin embargo, llega al Monumental sabiendo que sus chances de quedarse con los tres puntos son algo reducidas. Por eso, apostará a un esquema bien poblado en defensa para cortarle espacios al Millonario.

Probables formaciones de River - Carabobo:

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez, Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Hora: 21:30

TV: ESPN y Disney+ Premium

Minuto a minuto y estadísticas de River - Carabobo:

