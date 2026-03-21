21 de marzo de 2026 - 19:37

River busca estirar su senda triunfal ante Estudiantes de Río Cuarto: hora, TV, formaciones

El Millonario enfrenta en Córdoba al León del Imperio. Será este domingo a las 17:45hs, por la fecha 12 de la Liga Profesional.

River Plate visita Río Cuarto por la Liga Profesional

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Gran parte de la explicación por el presente positivo pasa por la llegada de Eduardo Coudet como director técnico, que renovó las energías y levantó el nivel de algunos futbolistas que estaban bajos en rendimiento. Por tal motivo, el club de Núñez ganó sus dos partidos con el Chacho en el banco. El primero de ellos fue 2-1 como visitante ante Huracán, mientras que en la última fecha se impuso sin problemas por 2-0 sobre Sarmiento de Junín.

EDUARDO COUDET
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Para este encuentro, el DT mantiene una única incógnita en el once inicial. Se trata del último lugar en la zona ofensiva, donde Joaquín Freitas y el ecuatoriano Kendry Páez pelean por estar. El resto del equipo será el que viene sumando de a tres, a pesar de los rumores que daban cuenta de la posibilidad de un mix entre titulares y suplentes, teniendo en cuenta el bajo nivel de su rival.

Esa idea no era descabellada, ya que Estudiantes de Río Cuarto tuvo un arranque muy negativo desde su ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Sólo sumó 4 puntos en 10 partidos, está muy comprometido con la parte baja de la tabla, y si funcionamiento futbolístico está muy lejos de sus contrincantes.

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Por tal motivo, el Celeste decidió dar un volantazo para intentar revertir la situación, y despidió a su entrenador Iván Delfino. Ante River estará el interino Gerardo Acuña, que intentará dar el golpazo ante uno de los grandes de la Argentina. Para él, será un debut exigente y complicado.

Probables formaciones de Estudiantes de Río Cuarto - River

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanis y Ramín Ábila. DT: Gerardo Acuña.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván Kendry Páez o Joaquín Freitas, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Datos del partido:

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 17:45

TV: TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

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