Ricardo Centurión, refuerzo de Racing de Córdoba: "Mi inconducta va a ser adentro de la cancha, no afuera"

El enganche Ricardo Centurión, fue confirmado como refuerzo y aseguró que se enfocará en el juego y no fuera de la cancha.

En las últimas horas, Ricardo Centurión fue confirmado como nuevo refuerzo de Racing de Córdoba en un fichaje que generó atención en el fútbol argentino, tanto por su jerarquía futbolística como por su personalidad intensa que muchas veces lo ha marginado de su estadía en distintos clubes.

El mediocampista ofensivo, de 32 años, habló con los medios tras su presentación y anticipó que su comportamiento será completamente diferente a sus ciclos anteriores: “mi inconducta va a ser dentro de la cancha, no afuera”, afirmó con determinación.

Centurión, que había terminado su vínculo con Oriente Petrolero antes de cerrar su regreso al conjunto cordobés, llega con la misión de aportar creatividad, desequilibrio y juego directo al ataque de Racing de cara a la temporada 2026, en la que el club buscará pelear arriba en la Primera Nacional y conseguir el ascenso a Primera.

Durante su presentación, el futbolista se mostró motivado por esta nueva etapa y dejó en claro que quiere aprovechar la oportunidad para “hacer historia en Racing”. A la vez, Centurión aseguró que aprendió de sus experiencias pasadas y que su enfoque está puesto en rendir al máximo dentro del campo de juego.

Qué dijo el técnico de Racing (C) sobre la flamante llegada de Ricardo Centurión El entrenador del conjunto cordobés, Pablo Fornasari confía en la calidad técnica de su nuevo atacante, destacó que la incorporación de Centurión le abre nuevas variantes ofensivas al equipo por su capacidad para desequilibrar por las bandas, encarar al rival y crear juego en espacios reducidos.