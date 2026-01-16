16 de enero de 2026 - 11:00

¿Adiós Chelsea? Un gigante europeo viene a la carga por Enzo Fernández

Enzo Fernández, figura y capitán en Chelsea, aparece en carpeta de un club top que planea reforzar su plantel de cara a la próxima temporada.

Varios clubes de la élite del fútbol ven con buenos ojos al mediocampista argentino.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Enzo Fernández, mediocampista de la Selección Argentina y una de las figuras más relevantes del Chelsea, volvió a aparecer en el radar de grandes clubes europeos tras su destacada campaña en la Premier League y su rol de capitán en el equipo inglés.

Según medios de Francia, el Paris Saint-Germain (PSG) se encuentra evaluando seriamente incluir al argentino en sus planes de refuerzo para la temporada 2026/27, con la intención de fortalecer su medular tras recientes cambios dentro del club.

La descabellada cifra que el conjunto parisino estaría dispuesto a pagar por Enzo Fernández

El PSG, actual campeón de la Champions League, cuenta con respaldo económico importante y un historial de incorporaciones de alta gama, lo que lo posiciona como un destino atractivo para jugadores de elite que buscan nuevos desafíos en Europa. Según medios franceses, entre ellos el prestigioso diario L'Equipe, PSG estaría dispuesto a erogar nada menos que 150 millones para comprarlo.

Más allá del interés parisino, otros equipos de la élite continental también han seguido de cerca la evolución del argentino, lo que subraya su jerarquía futbolística y la proyección que mantiene a nivel internacional.

Sin embargo, cualquier movimiento dependerá del contexto contractual con el Chelsea, donde Fernández tiene un vínculo vigente por varios años más, y de las ofertas concretas que puedan presentarse en los mercados de pases futuros.

Por ahora, Enzo Fernández continúa enfocado en sus objetivos con el Chelsea, donde es una pieza clave tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el PSG y otros gigantes europeos lo observan de cerca, su futuro dependerá de cómo evolucione el proyecto deportivo del club inglés y de las decisiones que se tomen en los próximos mercados de pases.

