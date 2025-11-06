Recibimiento histórico: Independiente Rivadavia pisa suelo mendocino tras gritar campeón en la Copa Argentina

Miles de fanáticos de Independiente Rivadavia esperaron con entusiasmo al plantel campeón de la Copa Argentina en aeropuerto de Mendoza. Histórico.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. Ramiro Gómez / LOS ANDES La expectativa creció a cada minuto, y desde temprano los hinchas se congregaron en el aeropuerto Francisco Gabrielli – El Plumerillo, con banderas, camisetas y cánticos para darle la bienvenida al equipo dirigido por Alfredo Berti.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. Ramiro Gómez / LOS ANDES Desde las 10 de la mañana, seguidores de la Lepra comenzaron a llegar al aeropuerto para ser testigos de la llegada de los campeones. La emoción es palpable: familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades se mezclaron mientras esperaron el aterrizaje del vuelo 04903 de Andes, que tras un pequeño retraso de aproximadamente una hora, pisó suelo mendocino alrededor del mediodía.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. Ramiro Gómez / LOS ANDES Copa Argentina: el operativo del traslado del equipo campeón que iluminó a Mendoza El operativo para el traslado del plantel estuvo planificado. Tras descender del avión, los jugadores fueron acompañados por sus hinchas a través del Acceso Norte, continuando por la Costanera hasta llegar a Vicente Zapata, punto donde los colectivos oficiales los transportarán directamente al estadio Bautista Gargantini, epicentro de la celebración. La Ciudad se preparó para una verdadera fiesta leprosa que promete llenar las calles de alegría y orgullo.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. Ramiro Gómez / LOS ANDES Copa Argentina: el operativo de Seguridad para recibir a los campeones históricos La seguridad es un componente central del operativo. La Municipalidad de Las Heras coordinó personal en los alrededores del aeropuerto para controlar el tránsito y garantizar que la multitud pueda acompañar a los campeones de manera ordenada. Además, la Policía de Mendoza mantiene presencia sobre el Acceso Norte, anticipando la gran cantidad de vehículos y peatones que se desplazarán hacia el estadio.