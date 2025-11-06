Recibimiento histórico: Independiente Rivadavia pisa suelo mendocino tras gritar campeón en la Copa Argentina

Copa Argentina: el operativo de Seguridad para recibir a los campeones históricos
La seguridad es un componente central del operativo. La Municipalidad de Las Heras coordinó personal en los alrededores del aeropuerto para controlar el tránsito y garantizar que la multitud pueda acompañar a los campeones de manera ordenada. Además, la Policía de Mendoza mantiene presencia sobre el Acceso Norte, anticipando la gran cantidad de vehículos y peatones que se desplazarán hacia el estadio.
Más allá de la logística, el espíritu del encuentro es claramente deportivo y festivo. Los hinchas de Independiente Rivadavia no solo buscan saludar a sus jugadores, sino también celebrar un logro histórico para el club. La victoria ante Argentinos Juniors, definida por penales tras un partido intenso, marca un hito en la historia de la institución y en la memoria de su afición, que ya se prepara para acompañar al equipo en una caravana que promete emocionar a Mendoza.
Copa Argentina: los campeones pisarán la Catedral del fútbol de Mendoza
El Bautista Gargantini será el escenario final de esta jornada de festejos, donde se espera que los jugadores reciban el reconocimiento y el cariño de su gente. Las tribunas y el entorno del estadio estarán colmadas de leprosos que no dejarán de cantar y celebrar la consagración en la Copa Argentina, un triunfo que quedará grabado en la historia del club y en la identidad de sus hinchas.
Mientras tanto, la ciudad vive horas de entusiasmo y orgullo: desde las calles que conectan El Plumerillo con el estadio hasta los puntos estratégicos de la seguridad, todo se prepara para un recibimiento que quedará en la memoria colectiva. Mendoza se viste de azul y blanco, y la Lepra celebra su gloria con la pasión que caracteriza a su gente.