6 de noviembre de 2025 - 12:47

Recibimiento histórico: Independiente Rivadavia pisa suelo mendocino tras gritar campeón en la Copa Argentina

Miles de fanáticos de Independiente Rivadavia esperaron con entusiasmo al plantel campeón de la Copa Argentina en aeropuerto de Mendoza. Histórico.

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. 

Foto:

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Miles de fanáticos de Indepenidente Rivadavia explotan el aeropuerto Francisco Gabrielli esperando al plantel campeón. Histórico.&nbsp;

Miles de fanáticos de Indepenidente Rivadavia explotan el aeropuerto Francisco Gabrielli esperando al plantel campeón. Histórico. 

Foto:

LOS ANDES
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. 

Foto:

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

"Esto es gloria eterna": las voces del primer título de Independiente Rivadavia

Por Nicolás Salas
Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia, un equipo con sangre azul y corazón leproso

Por Nicolás Salas
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.

Desde las 10 de la mañana, seguidores de la Lepra comenzaron a llegar al aeropuerto para ser testigos de la llegada de los campeones. La emoción es palpable: familias, grupos de amigos y aficionados de todas las edades se mezclaron mientras esperaron el aterrizaje del vuelo 04903 de Andes, que tras un pequeño retraso de aproximadamente una hora, pisó suelo mendocino alrededor del mediodía.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.

Copa Argentina: el operativo del traslado del equipo campeón que iluminó a Mendoza

El operativo para el traslado del plantel estuvo planificado. Tras descender del avión, los jugadores fueron acompañados por sus hinchas a través del Acceso Norte, continuando por la Costanera hasta llegar a Vicente Zapata, punto donde los colectivos oficiales los transportarán directamente al estadio Bautista Gargantini, epicentro de la celebración. La Ciudad se preparó para una verdadera fiesta leprosa que promete llenar las calles de alegría y orgullo.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.

Copa Argentina: el operativo de Seguridad para recibir a los campeones históricos

La seguridad es un componente central del operativo. La Municipalidad de Las Heras coordinó personal en los alrededores del aeropuerto para controlar el tránsito y garantizar que la multitud pueda acompañar a los campeones de manera ordenada. Además, la Policía de Mendoza mantiene presencia sobre el Acceso Norte, anticipando la gran cantidad de vehículos y peatones que se desplazarán hacia el estadio.

Independiente Rivadavia
Miles de fanáticos de Indepenidente Rivadavia explotan el aeropuerto Francisco Gabrielli esperando al plantel campeón. Histórico.

Miles de fanáticos de Indepenidente Rivadavia explotan el aeropuerto Francisco Gabrielli esperando al plantel campeón. Histórico.

Más allá de la logística, el espíritu del encuentro es claramente deportivo y festivo. Los hinchas de Independiente Rivadavia no solo buscan saludar a sus jugadores, sino también celebrar un logro histórico para el club. La victoria ante Argentinos Juniors, definida por penales tras un partido intenso, marca un hito en la historia de la institución y en la memoria de su afición, que ya se prepara para acompañar al equipo en una caravana que promete emocionar a Mendoza.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.

Copa Argentina: los campeones pisarán la Catedral del fútbol de Mendoza

El Bautista Gargantini será el escenario final de esta jornada de festejos, donde se espera que los jugadores reciban el reconocimiento y el cariño de su gente. Las tribunas y el entorno del estadio estarán colmadas de leprosos que no dejarán de cantar y celebrar la consagración en la Copa Argentina, un triunfo que quedará grabado en la historia del club y en la identidad de sus hinchas.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 12.51.08
Caravana hist&oacute;rica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campe&oacute;n de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el f&uacute;tbol de Mendoza a nivel Nacional.&nbsp;

Caravana histórica para recibir al plantel de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. La primera estrella para el fútbol de Mendoza a nivel Nacional.

Mientras tanto, la ciudad vive horas de entusiasmo y orgullo: desde las calles que conectan El Plumerillo con el estadio hasta los puntos estratégicos de la seguridad, todo se prepara para un recibimiento que quedará en la memoria colectiva. Mendoza se viste de azul y blanco, y la Lepra celebra su gloria con la pasión que caracteriza a su gente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El capitán de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa, la gran figura del Azul en la Copa Argentina. 

Una huella eterna: Independiente Rivadavia, el primer equipo mendocino, campeón del fútbol argentino

Por Gustavo Villarroel
asi fue el euforico festejo de pamela david en desayuno americano tras el triunfo de independiente rivadavia

Así fue el eufórico festejo de Pamela David en Desayuno Americano tras el triunfo de Independiente Rivadavia

Por Redacción Espectáculos
Imágenes imborrables: Las fotos de los festejos de los hinchas de la Lepra en Mendoza

Imágenes imborrables: las fotos de los festejos de los hinchas de la Lepra en Mendoza

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Córdoba, tierra de gloria leprosa: Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Por Nicolás Salas