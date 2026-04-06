Quién es Ignacio Lagos, la figura de Colón que presentó a su novio y que fue respaldado por su club

El delantero de Colón de Santa Fe, Ignacio Lagos, se convirtió en tendencia nacional tras presentar públicamente a su novio durante una entrevista televisiva. El atacante sabalero, pieza clave en el equipo que lidera la Primera Nacional, es el primer futbolista profesional en actividad en Argentina que decide dar este paso histórico.
Lagos recibió la sorpresa en el programa partidario "Sangre y Luto". Allí, su pareja le dedicó unas palabras de apoyo que emocionaron al goleador frente a las cámaras, destacando su calidad como persona y profesional. "Es un amor irracional", definió el futbolista al describir el vínculo que los une, comparándolo con su pasión por el deporte.
El impacto radica en que, hasta el momento, ningún jugador del ámbito profesional masculino local había hablado de su orientación sexual de manera abierta mientras seguía compitiendo. Otros atletas como el basquetbolista Sebastián Vega habían abierto el camino previamente, pero en el fútbol de alto rendimiento persistía un marcado silencio sobre el tema.
Nacido en Isidro Casanova y formado en Almirante Brown, Lagos llegó a Santa Fe para transformarse en uno de los baluartes del equipo. Actualmente lleva tres goles en la temporada y su rendimiento es fundamental para que el club se mantenga en la cima de la Zona A del torneo de ascenso con 14 puntos.
El respaldo institucional y el futuro en el Sabalero
Lejos de generar conflictos, su presente deportivo es brillante y cuenta con el apoyo de la dirigencia. El presidente de la institución, José Alonso, confirmó que las negociaciones para extender su vínculo hasta el año 2027 están muy avanzadas: "Es un chico muy integrado al plantel y es un jugador importante que Colón no necesita perder", aseguró el dirigente.
La viralización del video, que se produjo en las últimas horas a pesar de haber sido grabado hace meses, generó una ola de apoyo en redes sociales. Lagos destacó que vive su relación con naturalidad y que lo que siente trata de expresarlo siempre de forma genuina, tanto dentro como fuera de la cancha.
Con este paso, el delantero que es figura de la Primera Nacional marca un precedente necesario para que la orientación sexual de los deportistas deje de ser un tema trascendente o motivo de discriminación en la sociedad argentina.