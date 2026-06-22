22 de junio de 2026 - 10:41

Quién es Amin Mohamed Omar: el árbitro egipcio que dirigirá a Argentina contra Austria en el Mundial 2026

Con un promedio de cuatro amarillas por partido y un debut impecable en el torneo, el juez egipcio prioriza la fluidez del juego sobre las sanciones constantes.

El árbitro egipcio Amin Mohamed Omar.

El árbitro egipcio Amin Mohamed Omar.

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EFE/ Francisco Guasco
Por Francisco Moreno

La FIFA designó al egipcio Amin Mohamed Omar para el encuentro entre Argentina y Austria en Dallas. El árbitro llega respaldado por una actuación sólida en su debut mundialista, destacándose por una conducción pragmática que favorece la continuidad de las acciones y un manejo sereno de la disciplina en el campo.

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La Comisión de Árbitros de la FIFA apostó por un juez de experiencia internacional y personalidad serena para este cruce decisivo del Grupo J. Omar trabaja habitualmente junto a Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, formando una estructura consolidada que se mostró en la Copa Africana de Naciones y Eliminatorias Mundialistas.

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Amin Mohamed Omar: filosofía de juego y manejo disciplinario

Su estreno en el Mundial 2026, durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa, generó informes técnicos altamente satisfactorios. Se valoró especialmente su correcta lectura táctica de las transiciones, el uso inteligente de la ley de ventaja y la ausencia de intervenciones polémicas del VAR. Esta evaluación positiva explica por qué la FIFA decidió ratificarlo rápidamente para el compromiso entre argentinos y austríacos, donde se espera que su filosofía de intervenir solo cuando es necesario permita que el fútbol mantenga su continuidad.

La Selección Argentina encontrará un árbitro que permite el contacto físico normal del fútbol de élite. Omar no suele sancionar infracciones menores ni caer en un intervencionismo innecesario que detenga el ritmo del partido. Sin embargo, aplica el reglamento con firmeza ante acciones temerarias que ponen en riesgo la integridad de los adversarios. Disciplinariamente, promedia cuatro tarjetas amarillas por partido y utiliza advertencias preventivas respaldadas por una fuerte comunicación corporal para transmitir seguridad en sus fallos.

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Amin Mohamed Omar en el duelo entre Corea del Sur y Rep&uacute;blica Checa en el estadio Akron en Guadalajara.

Amin Mohamed Omar en el duelo entre Corea del Sur y República Checa en el estadio Akron en Guadalajara.

Para los futbolistas de la Scaloneta, esto implica que los reclamos reiterados difícilmente modifiquen sus decisiones, ya que el egipcio rara vez pierde el control emocional del encuentro. El equipo arbitral se completa con el español Alejandro Hernández Hernández como cuarto árbitro, cuya función será clave en la gestión de las áreas técnicas y bancos de suplentes junto al quinto oficial Diego Sánchez Rojo.

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