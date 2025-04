Pueblo Nuevo Camp: Un pulmón deportivo para Mendoza

El predio tiene 10 hectáreas y cuenta con 6 canchas de fútbol 11 iluminadas y lo ubican como “el predio más importante de Mendoza”, donde entrenan actualmente más de 300 chicos en todas las categorías en horas de la tarde.

Juanchi Giménez Riili ha establecido un acuerdo con la agencia Fútbol Office y le ha permitido que algunos chicos se prueben en el fútbol de España, como también participar de un summer camp.

El club se prepara para participar en el mes de octubre, con 30 chicos de las categorías 2011 y 2014, en un torneo en la ciudad de Barcelona, España.

Pueblo Nuevo, este fin de semana participó del Torneo Infantil Sabalito en Santa Fe, uno de los más importantes del país.

Pueblo Nuevo 1.jfif El predio tiene un total de 10 hectáreas, donde se construyeron 10 canchas de fútbol. Todas tienen iluminación. Daniel Caballero/Los Andes

Respecto a cómo nació la idea de crear un club, Juanchi comentó a Los Andes, “Teníamos escuelitas de fútbol dentro de cada uno de los barrios, pero nos estábamos quedando cortos en competencia. Se da la posibilidad de tener un predio y empezamos a desarrollarlo. Éramos una escuelita que jugaba torneos con otras escuelitas. Después hicimos la cancha de 11 y ahí comenzamos a jugar amistosos contra Murialdo, Gimnasia, Rodeo del Medio, Beltrán, Guaymallén y fue creciendo todo. Hicimos una cancha para ver cómo nos iba y después pasamos a tener 6 canchas. Ahora empezamos con los vestuarios. La idea es ir año a año, generando más infraestructura. Hoy tenemos 6 canchas con iluminación. Somos el único predio de Mendoza con esas características”, señala el también empresario.

Juanchi fue jugador de vóley y también participó en Liga y jugó en Regatas bajo la dirección técnica de Luis Testa. Con el ex seleccionador nacional los une una gran amistad. El actual DT de Regatas es quien coordina el trabajo de los profesores. “Nosotros creemos en la gente joven y tratar de romper un poco las reglas y empezar desde cero con chicos jóvenes, quienes necesitan un marco pedagógico de manejo de grupo y que mejor que Luis Testa, que es muy reconocido en Argentina. Luis cumple la función de ser el coordinador y el consejero de todos los profes, que tienen entre 20 y 25 años. Queremos lograr un centro de entrenamiento que les sirva para toda la vida y que puedan jugar al fútbol en cualquier torneo informal. La idea es formar personas para la vida deportiva adulta”, indica Juanchi.

-¿Cómo se dieron los contactos con España?

-Al Sporting de Gijón se llega por el contacto de Fútbol Office, una agencia de España con la que tenemos un acuerdo y estamos haciendo pruebas en el exterior. En junio del año pasado llevamos a un chico a un Summer Camp, en Asturias. En diciembre, ellos vinieron para acá e hicimos un Summer Camp con 180 chicos. Este año van a ir 10 o 12 chicos para allá.

Juanchi Giménez Riili junto a Luis Testa.jfif Juanchi Giménez Riili junto al entrenador Luis Testa, quien es coodinador de los profesores y entrenadores de la entidad. Daniel Caballero/Los Andes

-¿Ha crecido mucho este año la entidad?

-Sí, este año se han incorporado unos 80 chicos de diferentes clubes. Creo que han visto todo lo que venimos haciendo. Por ejemplo; nos vamos a jugar un torneo el Sabalito en Santa Fe, frente a Lanús, Rosario Central, Defensa y Justicia, Gremio de Brasil, Colón de Santa Fe, Godoy Cruz. Eso llama la atención. De hecho somos los únicos dos clubes que vamos; Godoy Cruz y nosotros.

-¿Tienen mucha actividad proyectada, para este año?

-Este año, 2 chicos van a jugar con el Sporting de Gijón, el Oviedo. Jeremías Bruno, un chico que jugó en Godoy Cruz, está en el Málaga. Otros van a ir a jugar al Levante y se está armando un grupo para ir a los Azun.

-¿El objetivo es la competencia local o tienen otras metas?

A nivel local vamos a jugar el torneo Fusión, donde participan unos 10 equipos de la Liga Mendocina. Igual la idea es seguir con la competencia a nivel nacional, pruebas de jugadores y en ese marco seguir con el acuerdo que tenemos con una agencia de España.

-¿Aún no juegan en la Liga Mendocina, verdad?

Todavía no. Ese sería el próximo paso, pero no estamos tan seguros de entrar, porque si nosotros vamos a jugar cuatro o cinco torneos nacionales importantes, entrenamos 5 días a la semana, hacemos prueba en el exterior, no sé si estamos tan convencidos de entrar a la Liga Mendocina. ¿Por qué? Porque no tenemos primera división, por ejemplo.

77adef46-b2f7-4a1c-8a80-8fdd9e714f32.jfif Daniel Caballero/Los Andes

-¿Con cuántas categorías cuentan?

-Todas las categorías, menos primera división. En todas las categorías tenemos 25 o 30 jugadores.

-Se van a jugar a Barcelona…

Sí, vamos una delegación de 60 personas. Las categorías que participarán son las 2014 y 2011. En total van a viajar 30 chicos, más los padres y los profes.

-¿Tenés socios o la inversión es propia?

-La inversión es 100% nuestra, soy socio de mi hermano Pablo. No hay socios, no hay inversores, no hay nada... Preferimos eso e ir paso a paso. No queremos que vaya demasiado rápido. Los chicos pagan una cuota y entrenan cinco días a la semana lo cual también incluye gimnasio (que son tres y están en las Cortaderas y en Las Retamas), charlas de coaching y de nutrición