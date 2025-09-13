Primera Nacional: Maipú frente al Albo buscará reafirmarse en el Reducido: hora, TV, formaciones

Este domingo, desde las 16, el Cruzado recibe a All Boys, en el marco de la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. En calle Vergara, los dirigidos por Matteo quieren estirar la racha positiva frente a su gente.

Deportivo Maipú recibirá este domingo, en su estadio de calle Vergara al conjunto de All Boys, por la fecha 31 de Primera Nacional.

Deportivo Maipú volverá a presentarse ante su gente con la misión de sumar tres puntos clave para mantenerse en zona de Reducido. El equipo dirigido por Alexis Matteo recibirá a All Boys en el estadio Omar Higinio Sperdutti, este domingo desde las 16. El árbitro será Álvaro Carranza y se verá por TyCSports Play.

El conjunto mendocino viene de rescatar un empate sin goles en su visita a Mar del Plata frente a Alvarado. Aunque no repitió la gran actuación que tuvo en la victoria sobre Deportivo Madryn, líder del campeonato, el punto fue valioso para seguir arriba en la tabla.

Franco Saccone Deportivo Maipú visitará Mar del Plata para jugar ante Alvarado PrensaMaipú. Un duelo con sabor a Reducido Maipú está cuarto en la Zona A y le saca tres puntos a Racing de Córdoba, su principal perseguidor. Ganar será clave para consolidarse entre los clasificados.

Por su parte, All Boys también igualó en su última presentación ante Gimnasia y Tiro de Salta (1 a 1) en un encuentro muy disputado, donde además sufrió la expulsión de su delantero Agustín Gallo, quien no estará disponible ante el Botellero.

Matteo, el entrenado Cruzado, planea repetir el once que jugó en Mar del Plata, aunque hay una duda importante, Rubens Sambueza, que se retiró con una molestia apenas comenzado el encuentro. Si no llega en condiciones, su lugar sería ocupado por Emiliano Ozuna.