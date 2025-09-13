13 de septiembre de 2025 - 21:24

Primera Nacional: Maipú frente al Albo buscará reafirmarse en el Reducido: hora, TV, formaciones

Este domingo, desde las 16, el Cruzado recibe a All Boys, en el marco de la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional. En calle Vergara, los dirigidos por Matteo quieren estirar la racha positiva frente a su gente.

Deportivo Maipú recibirá este domingo, en su estadio de calle Vergara al conjunto de All Boys, por la fecha 31 de Primera Nacional.&nbsp;

Deportivo Maipú recibirá este domingo, en su estadio de calle Vergara al conjunto de All Boys, por la fecha 31 de Primera Nacional. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Deportivo Maipú volverá a presentarse ante su gente con la misión de sumar tres puntos clave para mantenerse en zona de Reducido. El equipo dirigido por Alexis Matteo recibirá a All Boys en el estadio Omar Higinio Sperdutti, este domingo desde las 16. El árbitro será Álvaro Carranza y se verá por TyCSports Play.

Leé además

En Granate se impone al conjunto Azul, con un gol de Walter Bou.

Liga Profesional: Independiente Rivadavia perdió frente a Lanús

Por Redacción Deportes
Hockey Césped. Los chicos mendocinos irán por la medalla de oro ante el poderoso Buenos Aires

Hockey Césped: Las chicos mendocinos jugarán por la medalla de oro ante Buenos Aires

Por Gonzalo Tapia

El conjunto mendocino viene de rescatar un empate sin goles en su visita a Mar del Plata frente a Alvarado. Aunque no repitió la gran actuación que tuvo en la victoria sobre Deportivo Madryn, líder del campeonato, el punto fue valioso para seguir arriba en la tabla.

Franco Saccone
Deportivo Maipú visitará Mar del Plata para jugar ante Alvarado

Deportivo Maipú visitará Mar del Plata para jugar ante Alvarado

Un duelo con sabor a Reducido

Maipú está cuarto en la Zona A y le saca tres puntos a Racing de Córdoba, su principal perseguidor. Ganar será clave para consolidarse entre los clasificados.

Por su parte, All Boys también igualó en su última presentación ante Gimnasia y Tiro de Salta (1 a 1) en un encuentro muy disputado, donde además sufrió la expulsión de su delantero Agustín Gallo, quien no estará disponible ante el Botellero.

Matteo, el entrenado Cruzado, planea repetir el once que jugó en Mar del Plata, aunque hay una duda importante, Rubens Sambueza, que se retiró con una molestia apenas comenzado el encuentro. Si no llega en condiciones, su lugar sería ocupado por Emiliano Ozuna.

Deportivo Maipú
El Cruzado no tuvo un buen primer tiempo y sufrió los embates del elenco paranaense.

El Cruzado no tuvo un buen primer tiempo y sufrió los embates del elenco paranaense.

Las Probables formaciones Deportivo Maipú vs All Boys

Dep. Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aaron Aguero, Juan de la Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal, Marcelo Eggel, Emiliano Ozuna o Rubens Sambueza; Franco Saccone, Pio Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Las Probables formaciones Deportivo Maipú vs All Boys

All Boys: Roberto Ramírez; Hernán Grana, Maximiliano Coronel, Iván Zafarana, Alejo Rodríguez; Juan Carlos Salas, Leandro Desábato, Juan Pablo Passaglia, Tobias Bovone; Matías Nouet, Agustín Fernández. DT: Aníbal Biggeri.

Estadio: Higinio Sperdutti

Hora: 16

Árbitro: Alvaro Carranza

TV: TyC Sports Play

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador del Tomba se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos, pese al empate frente a Barracas Central, en el estadio Feliciano Gambarte. 

Liga Profesional: Ribonetto destacó el plan de juego de Godoy Cruz, pese al empate: "Fuimos superiores"

Por Sergio Faria
Gimnasia de Mendoza sueña en grande

Las razones para la ilusión en Gimnasia y Esgrima pensando en la recta final

Por Emanuel Cenci
Marcelo Eggel una de las figuras  en el duelo disputado en Mar del Plata entre el Cruzado y el Torito.

Primera Nacional: Deportivo Maipú y Alvarado, en un empate para el olvido

Por Sergio Faria
Ese Gigante que tiene el Lobo del Parque, Imanol González anotó un gol sobre la hora para festejar un merecido triunfo del Lobo mendocino frente a un especulador, Lobo jujeño. 

Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza lo ganó de guapo y bajó al puntero en el Parque

Por Sergio Faria