Primera Nacional: Godoy Cruz pierde por 2 a 0 ante San Telmo en el complemento

Godoy Cruz está atravesando un buen momento, y quiere ratificarlo en su visita a San Telmo. Con la cima de la Zona A de la Primera Nacional como principal objetivo, el Tomba juega de visitante este sábado, desde las 15:30 horas.
El gol fue de Martín Batallini para el Candombero en el primer tiempo. En el complemento, Mateo Mendoza hizo un gol en contra
Godoy Cruz está atravesando un buen momento, y quiere ratificarlo en su visita a San Telmo. Con la cima de la Zona A de la Primera Nacional como principal objetivo, el Tomba juega de visitante este sábado, desde las 15:30 horas.