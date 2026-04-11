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Primera Nacional: Godoy Cruz pierde por 2 a 0 ante San Telmo en el complemento

El gol fue de Martín Batallini para el Candombero en el primer tiempo. En el complemento, Mateo Mendoza hizo un gol en contra

Godoy Cruz visita a San Telmo por la Primera Nacional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Godoy Cruz está atravesando un buen momento, y quiere ratificarlo en su visita a San Telmo. Con la cima de la Zona A de la Primera Nacional como principal objetivo, el Tomba juega de visitante este sábado, desde las 15:30 horas.

San Telmo vs. Godoy Cruz: minuto a minuto y estadísticas

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