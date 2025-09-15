Primera Nacional: Gimnasia visita a Agropecuario en una fecha clave: hora,TV, formaciones

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, actual líder de la Zona B en la Primera Nacional , afrontará este lunes un duelo clave en su lucha por el ascenso. Desde las 15.30 visitará a Agropecuario en el estadio Ofelia Rosenzuaig, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión en vivo por TyC Sports.

Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima: "Este equipo sabe a qué juega y yo lo voy a defender siempre"

Las razones para la ilusión en Gimnasia y Esgrima pensando en la recta final

El Lobo llega a esta cita con una gran oportunidad, tras el triunfazo que logró frente a Gimnasia de Jujuy sobre la hora, sumado a la derrota de Deportivo Morón, sus perseguidores directos, puede ampliar la ventaja en lo más alto de la tabla si consigue una victoria en Carlos Casares.

El equipo de Ariel Broggi suma 56 puntos y buscará dar un paso decisivo en la recta final del campeonato.

Gimnasia necesita del triunfo para tomar ventaja sobre Es tudiantes de Río Cuarto, que este domingo lo alcanzó los 56, luego de imponerse Mitre, y estirará aún más la distancia con Morón y el Lobo jujeño, que perdieron terreno en la última fecha.

El objetivo está claro, asegurar el primer lugar y meterse directamente e n la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

En el parque, el Lobo mendocino y el Lobo jujeño no se sacan ventaja.

Para este encuentro, el Lobo mendocino no podrá contar con Facundo Lencioni, suspendido por acumulación de amarillas. En su lugar ingresará Luciano Cingolani.

El conjunto mendocino antes de viajar tuvo un gran apoyo de la hinchada quien acompañó al equipo con un Banderazo. Algo que los jugadores agradecieron.

Un rival en alza y un duelo clave

Agropecuario también llega con confianza, viene de vencer 2 a 0 a Central Norte como visitante y acumula seis partidos sin perder, con cuatro victorias y dos empates. Actualmente está noveno con 45 puntos y pelea por un lugar en el Reducido, lo que lo convierte en un rival exigente en este tramo definitorio del torneo.

Imanol González Ese Gigante que tiene el Lobo del Parque, Imanol González anotó un gol sobre la hora para festejar un merecido triunfo del Lobo mendocino frente a un especulador, Lobo jujeño. PrensaGyE

Antecedentes entre el Lobo y el Sojero

Ambos equipos se enfrentaron en nueve oportunidades, 7 veces por la Primera Nacional y dos en el Federal A. El historial favorece a Gimnasia, que ganó cinco encuentros, mientras que Agropecuario se impuso en dos y empataron los dos restantes.

En el último cruce, disputado en Mendoza, el Lobo se quedó con los tres puntos tras un 2 a 1 con goles de Matías Recalde y Facundo Lencioni; Braian Aranda marcó para la visita.

Las probables formaciones Agropecuario vs Gimnasia de Mendoza

Agropecuario: Luciano Acosta; Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills y Enzo Aguirre; Nicolás Sánchez, Damián Lemos, Milton Ramos y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.

Las probables formaciones Agropecuario vs Gimnasia de Mendoza

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Gastón Espósito y Luciano Cingolani; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Agropecuario

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 15.30

TV: TyC Sports y TyC Sports Play