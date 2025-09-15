15 de septiembre de 2025 - 09:32

Primera Nacional: Gimnasia visita a Agropecuario en una fecha clave: hora,TV, formaciones

El Lobo mendocino visita al Sojero con la chance de consolidarse como único líder de la Zona B. A tres fechas del final, un triunfo lo dejaría más cerca de la gran final por el ascenso a la Liga Profesional.

El Lobo tendrá un duelo clave en su lucha por mantener el liderazgo en solitario.&nbsp;

El Lobo tendrá un duelo clave en su lucha por mantener el liderazgo en solitario. 

Foto:

PrensaGyE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, actual líder de la Zona B en la Primera Nacional, afrontará este lunes un duelo clave en su lucha por el ascenso. Desde las 15.30 visitará a Agropecuario en el estadio Ofelia Rosenzuaig, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión en vivo por TyC Sports.

Leé además

Gimnasia de Mendoza sueña en grande

Las razones para la ilusión en Gimnasia y Esgrima pensando en la recta final

Por Emanuel Cenci
El entrenador del Lobo destacó la garra y actitud de sus dirigidos en un partido clave, en el que se impusieron con autoridad sobre la hora. 

Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima: "Este equipo sabe a qué juega y yo lo voy a defender siempre"

Por Sergio Faria

El Lobo llega a esta cita con una gran oportunidad, tras el triunfazo que logró frente a Gimnasia de Jujuy sobre la hora, sumado a la derrota de Deportivo Morón, sus perseguidores directos, puede ampliar la ventaja en lo más alto de la tabla si consigue una victoria en Carlos Casares.

El equipo de Ariel Broggi suma 56 puntos y buscará dar un paso decisivo en la recta final del campeonato.

Gimnasia necesita del triunfo para tomar ventaja sobre Estudiantes de Río Cuarto, que este domingo lo alcanzó los 56, luego de imponerse Mitre, y estirará aún más la distancia con Morón y el Lobo jujeño, que perdieron terreno en la última fecha.

Gimnasia y Esgrima vs Gimnasia de Jujuy
En el parque, el Lobo mendocino y el Lobo jujeño no se sacan ventaja.

En el parque, el Lobo mendocino y el Lobo jujeño no se sacan ventaja.

Banderazo y una ausencia importante

El objetivo está claro, asegurar el primer lugar y meterse directamente en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Para este encuentro, el Lobo mendocino no podrá contar con Facundo Lencioni, suspendido por acumulación de amarillas. En su lugar ingresará Luciano Cingolani.

El conjunto mendocino antes de viajar tuvo un gran apoyo de la hinchada quien acompañó al equipo con un Banderazo. Algo que los jugadores agradecieron.

Un rival en alza y un duelo clave

Agropecuario también llega con confianza, viene de vencer 2 a 0 a Central Norte como visitante y acumula seis partidos sin perder, con cuatro victorias y dos empates. Actualmente está noveno con 45 puntos y pelea por un lugar en el Reducido, lo que lo convierte en un rival exigente en este tramo definitorio del torneo.

Imanol González
Ese Gigante que tiene el Lobo del Parque, Imanol González anotó un gol sobre la hora para festejar un merecido triunfo del Lobo mendocino frente a un especulador, Lobo jujeño.

Ese Gigante que tiene el Lobo del Parque, Imanol González anotó un gol sobre la hora para festejar un merecido triunfo del Lobo mendocino frente a un especulador, Lobo jujeño.

Antecedentes entre el Lobo y el Sojero

Ambos equipos se enfrentaron en nueve oportunidades, 7 veces por la Primera Nacional y dos en el Federal A. El historial favorece a Gimnasia, que ganó cinco encuentros, mientras que Agropecuario se impuso en dos y empataron los dos restantes.

En el último cruce, disputado en Mendoza, el Lobo se quedó con los tres puntos tras un 2 a 1 con goles de Matías Recalde y Facundo Lencioni; Braian Aranda marcó para la visita.

Las probables formaciones Agropecuario vs Gimnasia de Mendoza

Agropecuario: Luciano Acosta; Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills y Enzo Aguirre; Nicolás Sánchez, Damián Lemos, Milton Ramos y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.

Las probables formaciones Agropecuario vs Gimnasia de Mendoza

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Gastón Espósito y Luciano Cingolani; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Agropecuario

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 15.30

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nehuén Pérez sufrió la rotura del tendón de Aquiles y sería una de las bajas para Scaloni

Fue convocado por Scaloni, se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial 2026

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo y la decisión con el plantel de Boca

Se conoció la tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras el empate en Rosario

Por Cristian Reta
Tenis. El tenista nacional: Thiago Tirante

Una jornada gloriosa e histórica para el tenis nacional

Por Gonzalo Tapia
Joaquín Panichelli y el Colo Barco, figuras en Francia

Diamantes argentinos en Francia: Panichelli y el Colo Barco recibieron un particular apodo en la Ligue 1

Por Cristian Reta