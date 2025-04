Primera Nacional: Gimnasia está imparable y más líder que nunca

¡Este Lobo está imparable! Gana, gusta y sueña, es que en el estadio Víctor Legrotaglie volvió a dar una gran muestra de su gran momento y por ello, Gimnasia y Esgrima es más líder , tras superar, con goles de Brian Ferreyra y Facundo Lencioni, a Chaco For Ever por 2 a 0, en uno de los encuentros por la zona B de Primera Nacional.

Un desborde por el sector derecho de Nacho Antonio terminó en un remate de Andrada. El rebote le quedó al goleador y que desde el piso le puso su sello a la tarde; 1 a 0.

Chaco For Ever no lograba asimilar el golpe y unos minutos más tarde, Nadalín se proyectó por derecho y sacó un centro bajó que Lencini no pudo tomar. Se salvó el equipo norteño.

El Lobo pudo desplegar todo su repertorio y asociaciones, pero de a poco se acomodó Chaco, pero no generó situaciones y llegó con remate aislado al arco de Petruchi.

Gimnasia sobre el final del primer tiempo recuperó el ritmo. Un pelotazo largo encontró a Ferreyra a la altura de la media luna, el goleador de cabeza le bajó le bajó el balón a Lencioni, que sacó un remate fuerte. El balón se le coló junto al segundo palo a Facundo Canuto.

Era el 2 a 0 y el Legrotaglie estalló en una fiesta, no solo por la ventaja sino por la notable exposición en el juego de Gimnasia, que sigue deleitando.

La dupla Lencioni y Ferreyra estuvo imparable e incontrolable para la defensa norteña y, ambos, en más de una ocasión exigieron a Canuto.

La fiesta en el Parque fue completa. El 30 marzo reciente se cumplió un año del fallecimiento de Víctor Legrotaglie, día que la dirigencia mensana a declarada Dia de las Glorias de Gimnasia, como homenaje a todos aquellos jugadores que dejaron una huella imborrable en el club.

En el complemento Pancaldo, con el ingreso de Fernández, Díaz Cháves y Enriquez Chaco For Ever buscó tener mejor control del juego y lo logró durante los primeros minutos. De a poco se fue diluyendo frente al Lobo que manejó a su antojo el ritmo del partido, Lencioni en dos ocasiones pudo estirar la cuenta, pero el buen trabajo del arquero Canuto, en la visita evitaron la goleada.

Formaciones

Gimnasia y Esgrima (2): Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Facundo Lencioni, Jeremías Rodríguez Puch; Brian Andrada y Brian Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán.

Chaco For Ever (0): Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Gino Barbieri, Mathías Silvera; Juan Manuel Carrizo, Santiago Úbeda, Brandon Obregón, Robertino Seratto; Leonardo Marinucci y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Goles: 10' Ferreyra (G) y 46' Lencioni (G).

Cambios: ST: en el inicio: Ramiro Fernández por Barbieri(Ch) y Mateo Díaz Chaves por Obregón (Ch); Imanol Enriquez por Romero (Ch); 13' Gastón Espósito por Rodríguez Puch (G); Luciano Cingolani por Andrada (G); Nicolás Servetto por Ferreyra (G), 36' Matias Recalde por Antonio (G) y Lucas Bustos por Lencioni (G).

Estadio: Víctor Legrotaglie

Arbitro: Bruno Amiconi