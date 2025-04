Primera Nacional: Ezequiel Medrán vive un gran momento en Gimnasia y Esgrima

-Sí, la continuidad del proceso anterior nos ha permitido seguir fortaleciéndonos. Claro que el conocimiento hacia el club, entender cuáles son las necesidades del torneo y el compromiso del presidente Fernando Porreta, conjuntamente con un plantel competitivo, permiten este buen presente.

- Además, cuentan con la efectividad de un goleador desde el primer momento, es algo muy valioso.

- Creo que el trabajo colectivo que realiza el equipo termina resaltando las individualidades de cada uno y, para nosotros, tener un gran delantero certero con el arco es importante, tanto, como mantener el arco en cero o que el arquero no reciba goles. Por eso, es relevante, a la hora de competir, interpretar momentos. El valor que tiene Gimnasia es el espíritu de equipo.

-Cuando los jugadores opinan del equipo, hablan, siempre resaltan el trabajo que se realiza.

- Nos respaldamos en el trabajo, ahí está nuestra carta de presentación. Tener la humildad, más allá del resultado, porque siempre hay margen para seguir mejorando. Esos detalles son los que terminan marcando la diferencia. Haciendo hincapié en ello te hace un equipo más competitivo. Tenemos un plantel muy renovado que ha tomado la idea de ese trabajo, que tiene una intención clara a la hora de competir y que va marcando nuestra identidad.

- Una identidad con la que el hincha se ilusiona.

-Es muy importante que se ilusionen, porque nosotros también estamos ilusionados con este comienzo de campeonato. Claro que ilusiona, pero con los pies sobre la tierra, porque sabemos que es un torneo largo, con muchas dificultades y debemos tener como grupo de trabajo, la capacidad de ir resolviendo los inconvenientes que se vayan presentando. Esto recién comienza, pero con la ilusión de hacerlo de muy buena manera. Hay una ambición importante y estamos todos alineados.

Gimnasia y Esgrima vs Chaco For Ever.jfif El goleador, Brian Nicolás Ferreyra empujó el balón desde el piso y anotó el primero en el Lobo. Ramiro Gómez/Los Andes

- Un equipo invicto que suma de local, de visitante y que está en un lugar de privilegio.

-Sí, además, pasamos a la siguiente fase de la Copa Argentina. En definitiva, estamos en un lugar de privilegio que vamos construyendo desde abajo; en el día a día. Con conocimiento, solidez y la convicción del camino que estamos transitando en equipo y sabiendo respetar las complejidades que tiene el torneo.

- En lo personal ¿Cómo lo vivís?

- En lo personal, estoy muy feliz en Gimnasia. Tener la posibilidad de estar en un club, que viene siendo protagonista en los últimos años en el torneo, y tener la posibilidad de defender un proyecto, donde el presidente sabe dónde quiere llevar a Gimnasia desde lo deportivo e institucional. Feliz de ser parte de ese proceso en un equipo que quiere hacer cosas importantes. Realmente me motiva y me hace feliz. Cada uno sueña en su carrera con cosas importantes y, la mejor posibilidad que interpreto hoy, es la de seguir creciendo acá y poder llegar a la Superliga con Gimnasia. Es la ambición que tenemos todos y me encuentra en un momento muy bueno de mi carrera. El domingo sumé 200 partidos como director técnico; voy fortaleciendo mi carrera, adquiriendo más experiencia, con muchas ganas de competir. En lo personal, estoy en un buen momento.

Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima y un excelente comienzo de año Prensa Gimnasia

- Con 200 partidos como entrenador, si miras hacia atrás, ¿Cuál es el balance?

- Cuando uno mira hacia atrás, empieza a tomar valor de todo. Empecé dirigiendo en el Argentino B y me tocó salir campeón con Central Norte y, luego, competir en el Argentino A. Después pasé a Primera Nacional en Rafaela y hoy estoy acá. Todos fueron procesos largos, algo que en nuestra profesión no es normal, porque hay una rotación de técnicos que es increíble y, sostener los procesos y la continuidad me ha dado buenos frutos. Buenos resultados y sabiendo que lo que sostienen un cargo son los resultados, pero he tenido la posibilidad de tener procesos largos y trabajar de esta manera.

- Todos aportan en este proyecto.

-Tenemos un diálogo muy fluido con el cuerpo técnico, pero tenemos una parte muy buena en lo institucional; el entrenador de arquero o el segundo profe Fabián. Contar con todas esas herramientas a nivel institucional realmente nos potencia. Saber que hay una buena base en el club; utilería, logística de viaje, todos los que están en el día a día en Gimnasia aportan, y eso, hay que destacarlo

-¿Quién te cuestiona el trabajo o quién es tu persona de confianza a la hora de la autocrítica?

- Con la persona que más hablo, que es mi cable a tierra; es mi viejo (Roberto). Fue futbolista, también ha dirigido y entiende los momentos del fútbol a través de su experiencia y su claridad. Siempre me transmite un mensaje valioso. Escucho y tomo eso. Es importante tener otra opinión y yo la tengo por medio de mis amigos, que me acompañan siempre a la distancia.