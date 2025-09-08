8 de septiembre de 2025 - 12:12

Primera Nacional: Deportivo Maipú quiere seguir de racha ante Alvarado: hora, TV, formaciones

En un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la zona A de Primera Nacional, el Cruzado visitará esta tarde al equipo de Mar del Plata, que marcha último en la tabla.

El Cruzado en un partido clave frente al Torito marplatense de cara a lo que resta del certamen.

El Cruzado en un partido clave frente al Torito marplatense de cara a lo que resta del certamen.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Tras su gran triunfo frente al puntero de la Zona A, Deportivo Maipú buscará estirar su buen momento cuando este lunes, desde las 15, visite a Alvarado de Mar del Plata, en uno de los partidos que cerrará la fecha 30 de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela y será transmitido por TyC Sports Play.

Leé además

Ese Gigante que tiene el Lobo del Parque, Imanol González anotó un gol sobre la hora para festejar un merecido triunfo del Lobo mendocino frente a un especulador, Lobo jujeño. 

Primera Nacional: Gimnasia de Mendoza lo ganó de guapo y bajó al puntero en el Parque

Por Sergio Faria
Sabor a revacha. El piloto sanrafaelino se subió a lo alto del podio en el Galvez, sumó puntos importantes y se mete en la lucha por el campeonato en Clase 2.   

Turismo Nacional: Gonzalo Antolín volvió al triunfo y se prende en la lucha por el campeonato en Clase 2

Por Sergio Faria

El Cruzado viene de conseguir una victoria clave en su última presentación como local, donde se impuso por 2 a 0 ante el líder Deportivo Madryn, que llegó a Mendoza con un invicto de 15 partidos. En ese encuentro, el equipo mostró una de sus mejores versiones desde la llegada de Alexis Matteo como director técnico.

image

Como llegan

Ese triunfo le permitió a Maipú meterse nuevamente en la pelea por un lugar en el Reducido, donde actualmente ocupa el octavo puesto. Por eso, un buen resultado en Mar del Plata, ante un Alvarado que marcha en el fondo de la tabla, podría consolidar al Botellero dentro de los ocho primeros que buscan la clasificación al Torneo Reducido. Restan apenas cuatro fechas para el cierre de la fase regular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Deportivo_Maipu/status/1965029307665056111?t=bP_YXx7WaR9SqThm4kZ67g&s=08&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el conjunto marplatense atraviesa un momento crítico y lucha por mantener la categoría. Alvarado viene de caer por 3 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, y necesita sumar con urgencia. El equipo, hoy dirigido por Marcelo Vázquez, buscará hacerse fuerte en casa para salir de la zona roja del descenso.

image
El equipo dirigido por Alexis Matteo viene de bajar al puntero, Madryn.&nbsp;

El equipo dirigido por Alexis Matteo viene de bajar al puntero, Madryn.

En el partido de ida, disputado en cancha de Maipú, el conjunto mendocino se impuso con contundencia por 3 a 0.

Las probables formaciones Alvarado de Mar del Plata vs Deportivo Maipú

Alvarado: Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Tomás Fernández, Brian Blasi y Agustín Irazoque; Agustín Bolívar, Matías Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Facundo Russo; Marco Miori y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vásquez.

Las probables formaciones Alvarado de Mar del Plata vs Deportivo Maipú

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: JoséMaría Minella

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

TV: TyC Sports Play

Hora: 15

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

EL DT de Lanús, Mauricio Pellegrino quiere quedarse con la llave ante Argentinos Jrs

Fútbol: Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan para definir un nuevo semifinalista de la Copa Argentina

Por Gonzalo Tapia
Deportivo Maipú visitará Mar del Plata para jugar ante Alvarado

Primera Nacional: Deportivo Maipú bajó al puntero en el calle Vergara

Por Sergio Faria
El entrenador del Lobo destacó la garra y actitud de sus dirigidos en un partido clave, en el que se impusieron con autoridad sobre la hora. 

Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima: "Este equipo sabe a qué juega y yo lo voy a defender siempre"

Por Sergio Faria
Carlos Alcaraz se consagró en el US Open

Carlos Alcaraz se quedó con el US Open y la cima del ranking

Por Redacción Deportes