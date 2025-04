Premio al esfuerzo: Independiente Rivadavia rescató un empate ante Banfield y sigue prendido

Un jurado declaró "no culpable" al hincha de La Lepra acusado de matar a un joven con la camiseta del Tomba

Al ver que su equipo no pudo hacerse dominador del juego, Alfredo Berti decidió introducir dos modificaciones para disputar la segunda mitad. Con los ingresos de Matías Fernández y Kevin Rematar por Cardillo y Bottari, el Azul se paró un poco más arriba, y se ilusionó con la igualdad.

Así, Barbieri tuvo tres clarísimas, pero no estuvo fino para definir. Primero, un cabezazo desviado; luego, no alcanzó a rozar un venenoso centro de Villa; y, finalmente, no aprovechó un mano a mano con Sanguinetti rematando afuera.

Lejos de conformarse con la producción de sus dirigidos en el complemento, sobre 30' Berti sacó a los dos laterales, decidió armar una línea de tres con el ingreso de Matías Valenti, y sumó arriba a Fabrizio Sartori. Perdido por perdido, lo fue a buscar con todo.

Antes de los 40', la visita tuvo su premio. Río se equivocó en la salida de un tiro libre a favor, Matías Fernández interceptó el balón y se lo cedió a Sebastián Villa, que esperó la llegada de Sartori por el segundo palo para cederle el gol y festejar el empate.

La igualdad de la Lepra cerca del final:

De esta manera, el elenco del Parque se trajo a Mendoza una importante y buscada igualdad, que le permite seguir expectante en la lucha por un lugar en los playoffs en la recta final de la fase de grupos.

Respecto a la fecha 14, el lunes 21 de abril desde las 21.15 horas, Independiente Rivadavia recibirá en el Bautista Gargantini a Aldosivi. Mientras tanto, Banfield jugará el clásico del Sur en la Fortaleza Granate ante Lanús, el sábado 19 a 16:15hs.

