Por la fuerte crisis, un club de la Liga Profesional venderá sus camisetas de juego

En medio de un presente muy negativo respecto a lo financiero y lo deportivo, Newells puso en marcha una iniciativa dirigida a sus socios e hinchas tras la victoria 3-2 frente a Unión de Santa Fe como visitante, al ofrecer en venta las camisetas utilizadas por los jugadores en ese encuentro de la Liga Profesional.

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El equipo conducido por Frank Darío Kudelka logró un triunfo que aportó alivio en la tabla y le permitió alejarse de la zona comprometida con la lucha por la permanencia en el fútbol argentino. En ese contexto, la dirigencia del club rosarino decidió capitalizar el momento con una propuesta inédita que busca fortalecer otro aspecto complicado: el dinero.

Bajo la consigna “ Las camisetas del triunfo pueden ser tuyas”, Newell's Old Boys abrió la inscripción para adquirir nueve casaca s correspondientes a futbolistas que participaron del partido. Entre ellas se encuentran las de Josué Reinatti, Jerónimo Russo, Luca Reggiardo, Walter Mazzantti, Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Francisco Scarpeccio y Armando Méndez.

Las camisetas del triunfo pueden ser tuyas Vas a poder acceder a las casacas utilizadas por los jugadores en la victoria frente a Unión Solo 9 camisetas disponibles (1 por jugador). Jugadores: Reinatti, Russo, Regiardo, Mazzantti, Guch, Gómez Mattar, Rodrigo Herrera,… pic.twitter.com/1LSPLHKhCM

Desde la institución informaron que cada camiseta tiene un valor de 250.000 pesos, y que el proceso de compra requiere completar un formulario previo. La asignación se realizará por orden de inscripción y, una vez confirmada la disponibilidad, los interesados deberán abonar dentro de las 24 horas mediante transferencia bancaria. El retiro se efectuará en la oficina de socios, con DNI, dentro de las 48 horas posteriores.

En paralelo, el club anunció un sorteo exclusivo para socios con la cuota al día. El premio será la camiseta utilizada por Juan Ignacio Ramírez, autor del tercer gol en Santa Fe. El ganador se dará a conocer el 23 de abril. La propuesta apunta a fortalecer el vínculo con los socios y a generar ingresos en un contexto económico complejo, en el que la institución busca reducir sus deudas.

Según trascendió recientemente en una auditoría, el Rojinegro tiene una deuda cercana a los 40 millones de dólares. Esta situación le valió en los últimos meses dos inhibiciones de FIFA, por dinero adeudado al jugador Guillermo May y al Club Nacional de Montevideo, por el pase de Juan Ignacio Ramírez.