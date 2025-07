Polémica y comunicados cruzados: la salida de Keylor Navas de Newell's

“El Club Atlético Newell´s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México”, comienza el comunicado de la institución rosarina.

Durante su estadía en Newell´s, Navas atajó en 16 partidos y recibió 12 goles. Por su parte, el portero ya llegó a México para incorporarse a Pumas de la UNAM e incluso posó en el aeropuerto con indumentaria del equipo.

Keylor Navas apuntó contra Newell's: "El fútbol tiene reglas que no se ven"

“Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión. Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total. Me llevo en el corazón a todas esas personas que nos acogieron con cariño verdadero tanto a mí como a mi familia, con afecto genuino desde el primer día. Gracias por los mensajes, el afecto y la energía que los caracteriza”

“Aunque a veces el silencio pueda parecer ausencia, nunca me detuve. Siempre estuve entrenando con disciplina, preparándome con fe, confiando en que Dios abriría la puerta correcta en el momento indicado. Por eso agradezco profundamente a cada club que se interesó en mí, que vio más allá del ruido y confió en mi trayectoria y compromiso”

“El fútbol tiene reglas que muchas veces no se ven desde fuera. Y cuando uno ama profundamente a un club, como ustedes aman a Newell’s, es natural querer que todo sea perfecto, sin margen para dudas ni vacíos. Lo comprendo y lo respeto. Yo me voy en paz, con alegría, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total”.

"Si llegué a Newell’s fue porque Dios así lo quiso, viví y luché por los colores de este club como lo he hecho por todos los escudos que en mi carrera deportiva me ha tocado defender. cada partido vivido fue una forma de agradecer, atajando con el alma, luchando por permanecer con seriedad, entrega y fe, uniendo al grupo, motivando a mis compañeros y dejando todo bajo el marco”.