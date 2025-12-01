Póker de Primera: Con Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba tendrá cuatro representantes en la Liga Profesional

Estudiantes de Río Cuarto derrotó a Deportivo Madryn por 3 a 1 en el global y jugará en la máxima categoría del fútbol argentino.

Estudiantes de Río Cuarto y una victoria para la eternidad.

El León del Imperio vuelve a rugir en lo más alto del fútbol argentino. Después de 40 años fuera de la élite, Estudiantes de Río Cuarto concretó su regreso a la Liga Profesional al quedarse con el segundo ascenso. Su última aparición en la máxima categoría fue en el Nacional 1985.

En la ida, el Celeste había dado un paso clave con un 2-0 sólido ante Deportivo Madryn, resultado que lo dejó a un paso del sueño. El empate en la revancha terminó de sellar una campaña que quedará marcada en la historia del club.

image Victoria de "El Celeste" en un partido luchado hasta el final. Gentileza Un ascenso que premia la perseverancia El regreso a Primera División funciona como una reparación deportiva para una institución que venía quedándose cerca del objetivo. En 2021 perdió dos finales por penales y en 2023 quedó eliminado en semifinales. Hoy, bajo la conducción de Iván Delfino, Estudiantes de Río Cuarto logró cerrar de manera brillante un proceso que venía en crecimiento.

El equipo riocuartense fue protagonista durante todo el torneo: terminó segundo en la Zona B, a solo tres puntos del líder, con una de las mejores defensas del campeonato y un funcionamiento colectivo sostenido. En los mano a mano mostró solidez y carácter: dejó en el camino a Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Caseros, antes de definir la serie decisiva frente a Deportivo Madryn.

image Una campaña más que digna para lograr el ansiado ascenso. Gentileza Un hito histórico también para la provincia El ascenso del Celeste coincide con un momento histórico para Córdoba. Por primera vez en cuatro décadas, la provincia contará con cuatro representantes en la Primera División. La última vez que algo similar ocurrió fue en el Nacional 1985, cuando participaron Talleres, Belgrano, Instituto, Racing y el propio Estudiantes de Río Cuarto.