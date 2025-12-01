Póker de Primera: Con Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba tendrá cuatro representantes en la Liga Profesional

El León del Imperio vuelve a rugir en lo más alto del fútbol argentino. Después de 40 años fuera de la élite, Estudiantes de Río Cuarto concretó su regreso a la Liga Profesional al quedarse con el segundo ascenso. Su última aparición en la máxima categoría fue en el Nacional 1985.
En la ida, el Celeste había dado un paso clave con un 2-0 sólido ante Deportivo Madryn, resultado que lo dejó a un paso del sueño. El empate en la revancha terminó de sellar una campaña que quedará marcada en la historia del club.
El equipo riocuartense fue protagonista durante todo el torneo: terminó segundo en la Zona B, a solo tres puntos del líder, con una de las mejores defensas del campeonato y un funcionamiento colectivo sostenido. En los mano a mano mostró solidez y carácter: dejó en el camino a Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Caseros, antes de definir la serie decisiva frente a Deportivo Madryn.
Un hito histórico también para la provincia
El ascenso del Celeste coincide con un momento histórico para Córdoba. Por primera vez en cuatro décadas, la provincia contará con cuatro representantes en la Primera División. La última vez que algo similar ocurrió fue en el Nacional 1985, cuando participaron Talleres, Belgrano, Instituto, Racing y el propio Estudiantes de Río Cuarto.
De cara a 2026, los equipos que representarán a Córdoba en la máxima categoría serán: Estudiantes de Río cuarto, Belgrano de Córdoba, Talleres e Instituto de Córdoba.
Campeonatos de Primera División con más equipos cordobeses
Nacional 1981: Instituto, Belgrano, Talleres y Racing.
Nacional 1982: Talleres, Racing, Instituto y Unión San Vicente.
Nacional 1983: Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente y Estudiantes (RC).
Nacional 1984: Instituto, Racing, Talleres, Unión San Vicente, Belgrano y Estudiantes (RC).
Nacional 1985: Estudiantes (RC), Talleres, Racing, Belgrano e Instituto.
Apertura 2026: Belgrano, Talleres, Instituto y Estudiantes (RC).