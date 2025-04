Oswaldo Balanta habló tras el paro cardíaco en San Lorenzo: "Me acuerdo muy poco"

Después del grave accidente que sufrió hace algunos días, comenzaron a conocerse los resultados de los varios estudios médicos a los cuales se sometió Balanta. Por fortuna, los mismos arrojan que no presenta secuelas neurológicas ni cardíacas. "Si Dios quiere, en tres o cuatro meses termino la recuperación ", afirmó con optimismo. Una vez completado este proceso, el colombiano comenzará a retomar las actividades deportivas de manera gradual.

En su primera entrevista tras el incidente, Balanta expresó: "Me acuerdo muy poco. Me contaron lo que pasó, que tuve un paro, y cómo actuaron los médicos. Se movieron muy rápido y supieron qué hacer". El colombiano añadió que no hay antecedentes familiares de problemas cardíacos y afirmó que hasta ahora su salud era estable.