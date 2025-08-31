Oscar Piastri arrasa, McLaren cómodo líder y Alpine se hunde en el fondo: así está el mundial de la Fórmula 1

Tras ganar el Gran Premio de Países Bajos, Piastri le sacó una ventaja a su compañero Lando Norris y se encamina al título, cuando restan 9 carreras.

Oscar Piastri se quedó con el Gran Premio de los Países Bajos y acrecentó su liderazgo absoluto en el Campeonato de Pilotos, además de acrecentar la hegemonía de McLaren en el Campeonato de Constructores, pese al abandono de Lando Norris por problemas en su motor.

Lo cierto es que Max Verstappen terminó segundo y se consolido como el único piloto que puede pelearles a los coches británicos. Por otra parte, Isack Hadjar fue la gran sorpresa de la jornada al conseguir su primer podio en apenas 15 carreras disputadas y se metió en el top 10 de pilotos.

Oscar Piastri se quedó con el GP de Países Bajos de la Fórmula 1 Oscar Piastri se quedó con el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. Foto: EFE/EPA/SEM VAN DER WAL EFE/EPA/SEM VAN DER WAL Al fondo de la tabla observamos a Alpine, quien solo posee 20 puntos, todos ellos conseguidos por Pierre Gasly. La escudería francesa se hunde cada vez más y los tantos conseguidos por Haas en Zandvoort dificultan la dura misión de salir del pozo.