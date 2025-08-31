31 de agosto de 2025 - 13:38

Oscar Piastri arrasa, McLaren cómodo líder y Alpine se hunde en el fondo: así está el mundial de la Fórmula 1

Tras ganar el Gran Premio de Países Bajos, Piastri le sacó una ventaja a su compañero Lando Norris y se encamina al título, cuando restan 9 carreras.

Oscar Piastri lidera el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. FOTO: EPA/EPA/EPA VALSE

Los Andes | Redacción Deportes
Lo cierto es que Max Verstappen terminó segundo y se consolido como el único piloto que puede pelearles a los coches británicos. Por otra parte, Isack Hadjar fue la gran sorpresa de la jornada al conseguir su primer podio en apenas 15 carreras disputadas y se metió en el top 10 de pilotos.

Al fondo de la tabla observamos a Alpine, quien solo posee 20 puntos, todos ellos conseguidos por Pierre Gasly. La escudería francesa se hunde cada vez más y los tantos conseguidos por Haas en Zandvoort dificultan la dura misión de salir del pozo.

Con Oscar Piastri como dominador, así quedó el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Posición Pilotos Escuderías Puntos
1 Oscar Piastri McLaren 309 puntos
2 Lando Norris McLaren 275 puntos
3 Max Verstappen Red Bull 205 puntos
4 George Russell Mercedes 184 puntos
5 Charles Leclerc Ferrari 151 puntos
6 Lewis Hamilton Ferrari 109 puntos
7 Kimi Antonelli Mercedes 64 puntos
8 Alex Albon Williams 64 puntos
9 Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 puntos
10 Isack Hadjar Racing Bulls 37 puntos
11 Lance Stroll Aston Martin 32 puntos
12 Fernando Alonso Aston Martin 30 puntos
13 Esteban Ocon Haas 28 punts
14 Pierre Gasly Alpine 20 puntos
15 Liam Lawson Racing Bulls 20 puntos
16 Oliver Bearman Haas 16 puntos
17 Carlos Sainz Williams 16 puntos
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 14 puntos
19 Yuki Tsunoda Red Bull 12 puntos
20 Franco Colapinto Alpine 0 puntos
21 Jack Doohan Alpine 0 puntos

El Campeonato de Constructores de la Fórmula 1

Posición Escudería Puntos
1 McLaren 584 puntos
2 Ferrari 260 puntos
3 Mercedes 248 puntos
4 Red Bull 215 puntos
5 Williams 80 puntos
6 Aston Martin 62 puntos
7 Racing Bulls 60 puntos
8 Kick Sauber 51 puntos
9 Haas 44 puntos
10 Alpine 20 puntos
