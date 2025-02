¡Ola polar! El inesperado rival al que se enfrentará Lionel Messi e Inter Miami en la Concacaf Champions Cup

De acuerdo con el periodista Franco Panizo, Messi se muestra reacio a jugar un partido que podría marcar récords no deseados: “Fuentes me han dicho que Lionel Messi no quiere jugar en el frío abrasador del martes contra el Sporting Kansas City. Si lo hará o no aún está por determinar, pero existe la posibilidad de que Messi no juegue en el partido inaugural de la Copa de Campeones de la CONCACAF”.