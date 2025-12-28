Nocaut espectacular de Touba Niang, el boxeador senegalés que es vendedor ambulante en Argentina

El senegalés Touba Niang venció por KO técnico a Agustín Chávez en el quinto asalto y cerró el año con una actuación destacada en la Federación Argentina de Boxeo.

El calendario pugilístico 2025 tuvo un cierre impactante este sábado 27 de diciembre, cuando el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) fue escenario de uno de los mejores nocauts del año.

El boxeador senegalés Touba Niang derrotó de manera contundente a Agustín Chávez con un KO técnico en el quinto asalto, en una pelea pactada a ocho rounds dentro de la categoría peso welter, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El combate fue de desarrollo progresivo, con un inicio parejo que fue inclinándose con el correr de los rounds. Niang comenzó a imponer su ritmo, dominó las distancias y mostró una notable precisión técnica, hasta encontrar el golpe justo que definió la pelea y dejó sin respuestas a Chávez.

El nocaut en el quinto round no fue producto del azar. La combinación final fue ejecutada con exactitud quirúrgica y reflejó un plan de pelea sólido, lo que consolidó a Niang como una de las grandes promesas del boxeo argentino para 2026.

El público presente en el estadio ubicado en Castro Barros 75 ovacionó de pie al vencedor, que además captó la atención por un gesto simbólico: subió al ring con el cabello teñido con los colores de la bandera argentina, en señal de agradecimiento al país que lo recibió y donde hoy desarrolla su carrera profesional.

A sus 24 años, Touba Niang combina su carrera deportiva con su vida cotidiana en el conurbano bonaerense. Apasionado por el fútbol y simpatizante de Boca, reparte su tiempo entre los entrenamientos y su trabajo como vendedor ambulante, mientras continúa construyendo su camino en el boxeo profesional.