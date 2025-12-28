28 de diciembre de 2025 - 17:20

Nocaut espectacular de Touba Niang, el boxeador senegalés que es vendedor ambulante en Argentina

El senegalés Touba Niang venció por KO técnico a Agustín Chávez en el quinto asalto y cerró el año con una actuación destacada en la Federación Argentina de Boxeo.

El demoledor nocaut del senegalés Touba Niang a Agustín Chávez.

El demoledor nocaut del senegalés Touba Niang a Agustín Chávez.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El calendario pugilístico 2025 tuvo un cierre impactante este sábado 27 de diciembre, cuando el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) fue escenario de uno de los mejores nocauts del año.

Leé además

Así quedaría el Estadio Monumental, la casa de River Plate.

Impactante: el plan millonario de River para techar el Estadio Monumental y ampliarlo a 100 mil espectadores

Por Cristian Reta
Quién es la estrella del Milan que habría conquistado el corazón de Sydney Sweeney.

Quién es el futbolista del Milan que batió récords de ventas y ahora es noticia por Sydney Sweeney

Por Cristian Reta

El boxeador senegalés Touba Niang derrotó de manera contundente a Agustín Chávez con un KO técnico en el quinto asalto, en una pelea pactada a ocho rounds dentro de la categoría peso welter, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El combate fue de desarrollo progresivo, con un inicio parejo que fue inclinándose con el correr de los rounds. Niang comenzó a imponer su ritmo, dominó las distancias y mostró una notable precisión técnica, hasta encontrar el golpe justo que definió la pelea y dejó sin respuestas a Chávez.

Embed

El nocaut en el quinto round no fue producto del azar. La combinación final fue ejecutada con exactitud quirúrgica y reflejó un plan de pelea sólido, lo que consolidó a Niang como una de las grandes promesas del boxeo argentino para 2026.

El público presente en el estadio ubicado en Castro Barros 75 ovacionó de pie al vencedor, que además captó la atención por un gesto simbólico: subió al ring con el cabello teñido con los colores de la bandera argentina, en señal de agradecimiento al país que lo recibió y donde hoy desarrolla su carrera profesional.

A sus 24 años, Touba Niang combina su carrera deportiva con su vida cotidiana en el conurbano bonaerense. Apasionado por el fútbol y simpatizante de Boca, reparte su tiempo entre los entrenamientos y su trabajo como vendedor ambulante, mientras continúa construyendo su camino en el boxeo profesional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Camilo Alessandria, nuevo refuerzo de Godoy Cruz.

Godoy Cruz suma una nueva cara: lo quiso Oldrá, rechazó Primera División y será refuerzo del Tomba

Por Redacción Deportes
Valentín Colo Barco apuntó contra Riquelme

Valentín Barco habló de su salida de Boca y fue contundente con Riquelme: "La gente se dio cuenta"

Por Cristian Reta
se viene el super rugby americas, con historica participacion de argentina

Se viene el Súper Rugby Américas, con histórica participación de Argentina

Por Redacción Deportes
La Lepra se irá del Gargantini para disputar la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia mudará su localía para la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes