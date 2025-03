Natación: Benjamín Mello el nuevo diamante de la natación de Mendoza

Nace una estrella

Benjamín Mello hace un paréntesis en su entrenamiento y tiene una corta pero afable conversación con Los Andes.

El "polaco" como lo rebautizaron entre los integrantes del elenco azulgrana nació el 19 de enero de 2009, en la ciudad de Córdoba, pero es mendocino por adopción, porque desde los 6 años que vive en Mendoza. En la actualidad estudia en el cuarto año en el Colegio San Gabriel.

-¿Cómo iniciaste tu relación con la natación?

-No sabía nadar, solo sabía flotar y por eso me decidí a tomar clases de natación.

-¿Es el primer deporte que hiciste?

No. Arranqué con rugby en el Liceo, luego fútbol en La Lepra y después futsal en Regatas, pero ninguno me copó. hasta que llegué a natación y noté que poco a poco me empezó a gustar.

Luego Benjamín cuenta que: "Al principio me gustaba pero no lo tomaba en serio, lo veía como una escuelita donde tenía que aprender a nadar de la mejor forma posible".

Un día, el entrenador Cristian Trione, le preguntó a Benjamín, si quería correr en un torneo para ver que pasaba. "me dijo que tal vez no iba a ganar nada, pero me serviría conocer la competencia y como se sentía estar con otros nadadores y correr con ellos, Me gustó la idea fui, la verdad era un torne pequeño, y saque cinco medallas", recordó Mello.

Era Cappezone

Pasó el tiempo en la vida de este destacado joven, "poco a poco me empezó a gusta el Crol y a los 13 empecé a entrenar con Claudio y ahí sentí realmente lo que es empezar a entrenar duro."

Mello empezó a nadar en circuitos de aguas abiertas, "la primera vez fue en el lago del parque General San Martín, fueron 1500 metros y ahí empecé a sentir que esto me gustaba. y me sentía un Crolista y Fondista. Este fue mi primer clik que hice", dijo.

-¿Hubo otros clicks en tu carrera?

-Si el segundo click fue una vez que me llamó el profesor Adrián Sáez para competir en un Nacional fuera de Mendoza, y voy y corro por primera vez en el parque olímpico de la juventud en el parque Roca de Buenos Aires. Ahí nadé 100 mariposa, 200 libres, 400 libres. No logré ningún puesto de vanguardia, quede 15 en 200 libres y en 400 fui el último.

"Este nacional me sirvió para darme cuenta del buen nivel que hay y que si entrenaba más duro, podía estar en los primeros lugares en cada carrera que nade. Esto me motivó para seguir entrenando a conciencia y duro".

Después el "polaco" se puso como meta bajar récords mendocinos, que hasta ese momentos seguían siendo insuperables. "Los primeros récords provinciales, que bajé fueron el de 800 metros libre que lo hice hace dos años atrás. Después el de 400 libre y el tercero el de 1500 metros libre. Hacia muchos años, más de diez, que no se habían bajado. También se me dio por bajar mis propias marcas, durante el año supere varias veces las marcas".

Hasta que un día volvióa Buenos Aires y en un nnacional quedó tercero en 1500 metros libres. "Ahi me dije que tenía que pelear y entrenaro para quedar primeros. Aunque tuve que esperar varios mees para volver a competir.

-¿Cuando vuelves a competir de nuevo y cómo te fue?

-En febrero del 2014 logré el primer triunfo en 400 metros libres, fue un 28. También tuve un segundo lugar en 1500 libres y un tercero en 200 metros libres. Cuando logré el primer lugar estaba feliz, pero fue en el segundo día de competencia, donde logré transformarme en el más rápido del país y corriendo contra los mejores, que antes me habían ganado.

Como en toda carrera de elite, la vara va subiendo en cuanto se exige y más medallas se cuelgan. "A los cuatro meses volví a Buenos Aires y ahí obtuve tres medallas de oro en 1500, 400 libres y 400 combinados".

Después, Mello viajó a un selectivo de aguas abierta en Santa Fe. "Fue en el año pasado y terminé clasificando para el Mundial de Italia, que fue en Cerdeña y donde quedé 20 y nadé los 5 kilómetros que tienen este tipo de pruebas".

Este año compitió en Buenos Aires y se colgó tres medallas, (1500 metros, 400 metros y 200 metros combinados) y por esto le dieron un premio: Copa Superación, "que se la entregan al más rápido de las dos pruebas combinadas o sea la que tiene cuatro estilos", explica el deportista de Regatas.

polaco natacion cinco.jpg Mello se prepara para seguir entrenando, lo hace toda la semana y varias horas. Ramiro Gómez

Lo que viene en su carrera de natación

Mello esta preparándose para correr en selectivos con vistas a un Sudamericano de aguas abiertas y panamericano de pileta en Paraguay y Colombia respectivamente.

Apreciación de su entrenador Claudio Cappezone

Benjamín o el “polaco” así se lo conoce en el mundo de la natación competitiva es un gran proyecto de rendimiento de tiene Mendoza y la Argentina; Su actuación en el reciente campeonato nacional juveniles y el anterior así lo certifican, al igual que su participación en el último mundial de aguas abiertas realizado en Italia en el 2024.

Su gran versatilidad; compite muy bien en medio fondo y fondo de pileta; medley (los cuatro estilos juntos) y aguas abiertas hace que tenga varias opciones de proyección y nos obliga a los dos (entrenador/ nadador) a que a mediano plazo y paulatinamente vayamos optando por alguna de estas especialidades o mantener todo en concordancia; lo cual indicaría un trabajo muy minucioso; variado y complejo en volumen e intensidad; donde no menos importante en esta etapa de despegue empieza a ser el roce internacional y nacional de buen nivel; lo cual está muy ligado a la faz económica.

Este verano tuvo algunos problemas personales y de salud que lo desestabilizaron un poco a mi entender; con su temple, formación escolar en su pubertad y paciencia los fue superando, aunque su marca en los 1500 metros se vio afectada un poco.

En paralelo el polaco encabeza una “renovación natural” (ese punto en nuestra especialidad es muy dinámico) de un equipo muy joven y muy talentoso que tenemos en CMR con ambiciones y que se sacrifican(textual) para ello; donde la disciplina frente a las consignas es clave, él es el símbolo de nuestra propuesta y un aliado de nosotros los entrenadores.

Resta agradecer a sus primeros formadores que lo prepararon para este presente; a su familia más que clave en todo esto; autoridades de nuestro club con Jorge a la cabeza; a Diego Gómez (Bs.As), Alejandro Anaine (patrocinador), Federico de la Reta (patrocinador) y Ricardo Escarpa (suplementación).