Mundial Sub 20: batacazo de Marruecos ante la poderosa Francia para meterse en la final

En un partido con emoción hasta el cierre, Marruecos venció por 5 a 4 en la tanda de penales a Francia , con una gran actuación del arquero Ibrahim Gomis, y accedió a la final del Mundial Sub 20 por primera vez en su historia.

El inicio fue parejo, con mucho movimiento en ambas áreas e insistencia para encontrar el arco rival, pero con Marruecos un poco más contundente en las acciones ofensivas , con juego por las bandas ante una defensa de Francia con algunas dudas.

No obstante, el elenco de Europa comenzó a ganar terreno y se animó ser más protagonista con la pelota, aunque sin ser profundo en los últimos metros. A los 30 minutos llegó la primera jugada importante. El defensor francés Andrea Le Borgne cometió falta sobre el central marroquí Ismaël Baouf, y tras la revisión del VAR, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera dio penal.

El delantero Yassir Zabiri ejecutó el disparo y convirtió con suspenso luego de que su zurdazo cruzado diera en el palo, y rebotara en la espalda del arquero Lisandru Olmeta.

¡GOOOL DE MARRUECOS! Con un rebote en el palo tras el disparo de penal de Yassir Zabiri, Lisandru Olmeta, en contra, puso el 1-0 ante Francia.

Francia salió con todo en el complemento, y logró la igualdad tras un gran pase filtrado de Mayssam Benama, el centro bajo desde la derecha de Moustapha Dabo y el toque sutil de Michal para el 1 a 1.

¡GOOOL DE FRANCIA!



Dabo desniveló y asistió a Michal para el 1-1 ante Marruecos.

Ya en el inicio de la prórroga, el duelo estaba bastante parejo, con intenciones de ambas partes aunque cada vez más leves debido a la fatiga de los dos equipos tras más de 100 minutos de juego, pero Marruecos tuvo una esperanza con la expulsión de Rabby Nzingoula, quien recibió la segunda amarilla por un agarrón.

En la tanda de penales, el tercer arquero marroquí, que entró por la lesión de Gomis, fue el héroe del partido con dos atajadas cruciales a Gady Beyuku y Djylian N'Guessan, mientras que Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar anotaron para darle el triunfo al conjunto africano.

¡¡ATAJÓ EL MESBAHI Y MARRUECOS ES FINALISTA!!



El tercer arquero de Marruecos le tapó el penal a Djylian N'Guessan y euforia total en Valparaíso.

Formaciones de Marruecos - Francia por el Mundial Sub 20:

Marruecos: Yanis Benchaouch; Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Othmane Maamma, Gessime Yassine, Hossam Essadak; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Francia: Lisandru Olmeta; Gady Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Mayssam Benama, Ilane Toure, Andrea Le Borgne; Anthony Bermont, Lucas Michal, Fode Sylla. DT: Bernard Diomède.

Datos del partido:

Estadio: Playa Ancha.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Goles: PT: 32' Lisandru Olmeta -en contra- (M). ST: 14' Lucas Michal (F).

Incidencias: STE: 2' Rabby Nzingoula (F).

Cambios: ST: 00' Tadjidine Mmadi por Le Borgne (F); Moustapha Dabo por Sylla (F); 13' Saad El Haddad por Essadak (M); 19' Ibrahim Gomis por Benchaouch (M); 42' Rabby Nzingoula por Bermont (F). PTE: 00' Djylian N'Guessan por Toure (F). STE: 5' Steven Baseya por Bourgault (F); 16m Mohamed Hamony por Maamma (M); Ilias Boumassaoudi por Yassine (M); 17m Younes El Bahraoui por Majni (M); 18m Gabin Bernardeau por Benama (F); 20m Abdelhakim El Mesbahi por Gomis (M).

Penales: Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi, Yassir Zabiri, Saad El Haddad y Naïm Byar convierton para Marruecos, Mohamed Hamony (atajado). Lucas Michal, Elyaz Zidane, Gabin Bernardeau y Moustapha Dabo anotaron para Francia, erraron Gady Beyuku (atajado) y Djylian N'Guessan (atajado).