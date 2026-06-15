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Mundial 2026: reaccionó Uruguay e igualó la historia ante Arabia Saudita 1-1

MUNDIAL 2026. Los de Bielsa encerraban a los asiáticos y llegaron al 1-1 en los pies de Maxi Araújo, quien agarró un rebote de Al-Owais y la mandó al fondo de la red.

Uruguay enfrenta a Arabia Saudita&nbsp;en el marco del Grupo H. Será en el Hard Rock Stadium de Miami.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Uruguay se hizo de la pelota en un primer tiempo parejo, en el que Arabia Saudita hizo valer sus armas y que tuvo a los dos arqueros como grandes protagonistas. Al Owais tuvo dos tapadas clave para evitar la caída de su arco: la primera ante un remate Maxi Araújo y después frente a una palomita de Federico Viñas.

Muslera hizo lo propio a puro reflejo luego de un bombazo de Abdulelah Al-Amri desde el punto penal, pero el defensor se tomó revancha a los 41' y abrió el marcador al aprovechar un rebote del hombre de Estudiantes de La Plata.

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Marcelo Bielsa movió el banco en el entretiempo: a la cancha Canobbio y Sanabria en reemplazo de Núñez y Viña. Las variantes le dieron otra fluidez a la Celeste, que de a poco metió contra su arco a los árabes. Al Owais volvió a lucirse para sacar un cabezazo cruzado de Viñas en el inicio del complemento y a los 60' el palo le negó la igualdad a Manuel Ugarte.

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A falta de 10 minutos para el final, el arquero árabe dio un mal rebote tras un nuevo cabezazo de Viñas y esta vez Araújo no perdonó: remate de zurda y de primera para el empate 1-1 en Miami.

Arabia Saudita - Uruguay por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas

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