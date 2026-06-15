Mundial 2026: reaccionó Uruguay e igualó la historia ante Arabia Saudita 1-1

¡Llegó el debut de la Uruguay de Marcelo Bielsa! La Celeste pierde por 1-0 con Arabia Saudita, un rival complicado que sueña con arrancar con una victoria, algo que ya logró en Qatar 2022 cuando superó 2-1 a la Selección Argentina.

Uruguay se hizo de la pelota en un primer tiempo parejo, en el que Arabia Saudita hizo valer sus armas y que tuvo a los dos arqueros como grandes protagonistas. Al Owais tuvo dos tapadas clave para evitar la caída de su arco: la primera ante un remate Maxi Araújo y después frente a una palomita de Federico Viñas.

Muslera hizo lo propio a puro reflejo luego de un bombazo de Abdulelah Al-Amri desde el punto penal, pero el defensor se tomó revancha a los 41' y abrió el marcador al aprovechar un rebote del hombre de Estudiantes de La Plata.

Embed ¡GOL DE ARABIA SAUDITA! Al-Amri apareció solo para aprovechó el rebote y abre el marcadorArabia Saudita 1-0 Uruguay | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/pJDcKXegNa — telefe (@telefe) June 15, 2026 Marcelo Bielsa movió el banco en el entretiempo: a la cancha Canobbio y Sanabria en reemplazo de Núñez y Viña. Las variantes le dieron otra fluidez a la Celeste, que de a poco metió contra su arco a los árabes. Al Owais volvió a lucirse para sacar un cabezazo cruzado de Viñas en el inicio del complemento y a los 60' el palo le negó la igualdad a Manuel Ugarte.

Embed GOL DE URUGUAY! Araujo agarró el rebote y empata el partido en la recta final



Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/6lbCoXQ6cz — telefe (@telefe) June 15, 2026 A falta de 10 minutos para el final, el arquero árabe dio un mal rebote tras un nuevo cabezazo de Viñas y esta vez Araújo no perdonó: remate de zurda y de primera para el empate 1-1 en Miami.

Arabia Saudita - Uruguay por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas Embed