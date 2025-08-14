14 de agosto de 2025 - 15:23

Mountain Bike: a fin de mes habrá dos competencias de jerarquía en el parque Deportivo de Montaña

Se trata del Campeonato Argentino de Rally y los juegos Nacionales Juveniles, que tendrá talentos locales del Mountain Bike

Mountainbike. Dos días de acción, pasión y naturaleza al más alto nivel.

Foto:

SSD/Press
Foto:

SSD/Press
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Entre el 30 y 31 de agosto, Mendoza será sede del ciclismo nacional con un par de competencias, que trascienden lo deportivo: el Campeonato Argentino de Rally MTB 2025 se disputará en el marco de la Copa Pueblo y Gobierno de Mendoza. A la par se disputarán los Juegos Nacionales Juveniles

La competencia se desarrollará en el majestuoso Parque Deportivo de Montaña, en un trazado que recorre sectores emblemáticos como el Estadio Malvinas Argentinas y el Cerro de la Gloria.

Confirmaron su participación bikers de Río Negro, La Rioja, Córdoba, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, Chubut, La Pampa, Catamarca, Santa Cruz, San Luis y Mendoza

Durante dos jornadas, Mendoza será el epicentro del ciclismo de montaña, con la participación de ciclistas de todo el país, con organización bajo normativa de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo).

Esta disciplina ha crecido de forma sostenida y notoria en la provincia, formando corredores de élite que hoy representan al país en los principales circuitos.

En esta edición del Argentino de Rally se presentarán los mendocinos: Fernando Contreras, campeón argentino XCO categoría Élite; Lucía Miralles, subcampeona panamericana de XCO en Asunción y campeona argentina XCO Sub-23; Agustín Tarantelli, campeón argentino XCO Junior; Delfina Moyano, campeona argentina XCO Cadetes. También recorrerá el circuito mendocino la catamarqueña Maite Ovejero, campeona argentina Junior XCO.

El Parque Deportivo de Montaña, con su geografía variada, vegetación autóctona y vistas imponentes, ofrece un entorno ideal para una competencia segura, exigente y visualmente espectacular.

Las categorías que competirán

Élite: 19/+ (2006 y antes)

Juniors: 17-18 (2007 – 2008)

Cadetes: 15-16 (2009/2010)

Menores: 13-14 (2011/2012)

Master A: 35-39 (1986/1990)

Master B1: 40-44 (1981/1985)

Master B2: 45-49 (1976/1980)

Master C1: 50-54 (1971/1975)

Master C2: 55-59 (1966/1970)

Master D1: 60-64 (1961/1965)

Master D2: 65+ / 1960+

Promocionales A: 1986 – 2006

Promocionales B: 1961 – 2005

Damas Promo: Categoría única

II Juegos Nacionales Juveniles de MTB XCC – XCO

Previo al campeonato Argentino de Rally, se disputarán los Juegos Nacionales Juveniles, que se realizarán el 30 de agosto y también los participantes correrán en el Parque de Montaña de la Ciudad de Mendoza en las siguientes categorías: Damas y Caballeros, Infantiles (10 a 12 años), Menores (13 y 14 años), Cadetes (15 y 16 años) y Junior (17 y 18 años).

El cronograma de ambas competencias comenzará el viernes con la acreditación y el entrenamiento oficial de los Juegos Nacionales Juveniles de MTB.

El sábado será una jornada doble, con la competencia de los Juegos Nacionales Juveniles y el reconocimiento del circuito por parte de los corredores que disputarán el Campeonato Argentino. Finalmente, el domingo, se llevará a cabo la esperada competencia del Campeonato Argentino de Rally MTB, que reunirá a los mejores ciclistas del país.

