Mil incógnitas para un Godoy Cruz desorientado y sin respuestas

Lo del sábado por la noche fue un verdadero papelón. El 4-0 de Independiente, jugando en el Libertadores de América, expuso como nunca a un equipo sin alma, que no mostró ni un atisbo de reacción para intentar enderezar un duelo que venía torcido. Ni una sola respuesta desde lo individual. Apenas algo de Franco Petroli bajo los tres palos y no mucho más. Si hasta sobraron 45 minutos. ¡Los cuatro goles llegaron en el capítulo inicial! Y si no fueron más, se debió a la humanidad de Petroli para responder donde sus compañeros fallaron. Sin embargo, el "1" es humano. Y no todo lo puede.