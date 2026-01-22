Mercedes presentó su renovado monoplaza y le arrebató a Alpine un sponsor valuado en 3,31 billones de dólares

Mercedes dio un paso estratégico de gran impacto en la previa de laFórmula 1 2026 : presentó oficialmente su nuevo monoplaza W17 y anunció un acuerdo con la empresa tecnológica Microsoft, que deja de patrocinar a Alpine luego de más de diez años de relación para convertirse en socio del equipo alemán.

La incorporación de Microsoft, una de las compañías más valiosas del mundo con una valoración aproximada de 3,31 billones de dólares , representa tanto un golpe comercial para Alpine como una victoria de posicionamiento para Mercedes, que refuerza así su estructura técnica y económica de cara a la próxima temporada.

Microsoft había acompañado a Alpine desde 2012 , cuando la escudería todavía competía bajo la marca Lotus. A lo largo de los años, la relación se consolidó como uno de los respaldos comerciales más estables de la escudería francesa, abarcando etapas de transformación de nombre y gestión.

Sin embargo, con la llegada de 2026, la multinacional tecnológica decidió virar su apoyo hacia Mercedes . El acuerdo, según la información oficial, es multianual y comprende no solo la presencia de la marca en el monoplaza W17 , sino también en equipamiento comercial y en las actividades promocionales que la disciplina genera alrededor del calendario anual.

Para Alpine, la ruptura de una alianza tan prolongada representa un desafío importante, ya que deberá reconfigurar su estrategia de patrocinio en un mercado cada vez más competitivo y con grandes exigencias de marketing.

El W17 de Mercedes: diseño y foco en la competitividad

En lo que respecta al aspecto técnico, Mercedes presentó el W17, su monoplaza para la temporada 2026. El diseño del vehículo mantiene la tradición de la escudería alemana en cuanto a estética, combinando el histórico color plateado con detalles modernos, pero refleja, sobre todo, un esfuerzo de adaptación a las nuevas regulaciones técnicas impuestas por la Fórmula 1.

El equipo lleva adelante un proceso de transición que, según los directivos, busca mejorar el rendimiento general del coche en pista, incrementar la eficiencia aerodinámica y responder al desafío de una parrilla de rivales cada vez más competitiva.

Toto Wolff, director de la escudería, sostuvo que el W17 es fruto de un trabajo colectivo que involucró a ingenieros, pilotos y especialistas en simulación, y que la llegada de Microsoft aportará herramientas tecnológicas que pueden marcar la diferencia en el análisis de datos y estrategias de carrera.