Franco Colapinto comienza la cuenta regresiva rumbo a la temporada de F1: día y horario del primer test

Alpine confirmó su calendario de test de pretemporada con Franco Colapinto como protagonista. El piloto argentino comenzará a adaptarse al nuevo A526, el monoplaza que marcará la evolución técnica de la escudería para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Según el cronograma oficial, los ensayos se desarrollarán en Barcelona y Bahréin, con horarios estratégicos para seguidores de Sudamérica.

El team Alpine de Fórmula 1, presentará el A526 en un crucero en Barcelona con Colapinto como protagonista

“Estamos muy entusiasmados con la pretemporada , es una oportunidad clave para ajustar detalles antes del inicio del Mundial”, afirmó el equipo sobre la actividad del A526, destacando la importancia de estos ensayos para acomodar a los pilotos al nuevo reglamento técnico.

Estos test permiten al equipo y a Colapinto analizar datos de aerodinámica, comportamiento del motor y confiabilidad de componentes antes de la primera carrera del campeonato.

Para los seguidores en Sudamérica , las sesiones de prueba serán principalmente matinales:

Estos bloques ofrecen varias horas de seguimiento en vivo, con el objetivo de observar la puesta a punto del A526 y el rendimiento de Colapinto en distintas condiciones de pista.

Qué significa este proceso para Colapinto

Para Colapinto, los test representan una oportunidad clave de adaptación al nuevo coche y a la revolución técnica de la temporada 2026, marcada por cambios en la aerodinámica y la reglamentación de los monoplazas. La participación activa en estos ensayos será determinante para su rendimiento competitivo durante la temporada.

El piloto argentino ya ha realizado pruebas previas en Barcelona y simuladores en Enstone, integrando experiencia al trabajo de pretemporada.