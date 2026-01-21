21 de enero de 2026 - 09:26

Franco Colapinto comienza la cuenta regresiva rumbo a la temporada de F1: día y horario del primer test

Alpine oficializó el calendario de test de pretemporada de la Fórmula1 2026, con Franco Colapinto fuera de pista y Pierre Gasly a bordo del A526.

Franco Colapinto se prepara para la temporada 2026 de la F1.

Franco Colapinto se prepara para la temporada 2026 de la F1.

Foto:

Por Nicolás Salas

Alpine confirmó su calendario de test de pretemporada con Franco Colapinto como protagonista. El piloto argentino comenzará a adaptarse al nuevo A526, el monoplaza que marcará la evolución técnica de la escudería para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Según el cronograma oficial, los ensayos se desarrollarán en Barcelona y Bahréin, con horarios estratégicos para seguidores de Sudamérica.

“Estamos muy entusiasmados con la pretemporada, es una oportunidad clave para ajustar detalles antes del inicio del Mundial”, afirmó el equipo sobre la actividad del A526, destacando la importancia de estos ensayos para acomodar a los pilotos al nuevo reglamento técnico.

image

Fechas y circuitos de los test de pretemporada de Alpine

  • 22 de enero – Silverstone: shakedown del A526 previo a la presentación oficial del auto.
  • 23 de enero – Barcelona: presentación del monoplaza y primeras pruebas en pista.
  • 26 al 30 de enero – Circuito de Barcelona-Catalunya: ensayos previos al test oficial, con Alpine y el resto de la parrilla evaluando el rendimiento de los monoplazas.
  • 11 al 13 de febrero – Circuito Internacional de Bahréin: test oficiales divididos en dos bloques diarios, con sesiones matinales y vespertinas.
  • 18 al 20 de febrero – Circuito Internacional de Bahréin: segunda tanda de test oficiales, con estructura horaria similar.

Estos test permiten al equipo y a Colapinto analizar datos de aerodinámica, comportamiento del motor y confiabilidad de componentes antes de la primera carrera del campeonato.

alpinef1team_603920602_18553988341029963_2075649276002255385_n

Horarios para seguir los test desde Argentina

Para los seguidores en Sudamérica, las sesiones de prueba serán principalmente matinales:

  • 11, 12 y 13 de febrero: de 04:00 a 08:00 y 09:00 a 13:00.
  • 18, 19 y 20 de febrero: mismos horarios que la tanda anterior.

Estos bloques ofrecen varias horas de seguimiento en vivo, con el objetivo de observar la puesta a punto del A526 y el rendimiento de Colapinto en distintas condiciones de pista.

Qué significa este proceso para Colapinto

Para Colapinto, los test representan una oportunidad clave de adaptación al nuevo coche y a la revolución técnica de la temporada 2026, marcada por cambios en la aerodinámica y la reglamentación de los monoplazas. La participación activa en estos ensayos será determinante para su rendimiento competitivo durante la temporada.

image

El piloto argentino ya ha realizado pruebas previas en Barcelona y simuladores en Enstone, integrando experiencia al trabajo de pretemporada.

