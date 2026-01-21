El nuevo Alpine A526: así rugió en Silverstone el equipo de Franco Colapinto para la temporada 2026 de F1

Alpine realizó este miércoles el primer shakedown de su flamante modelo A526 en el circuito de Silverstone. Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los encargados de conducir esta máquina en 2026, una temporada clave donde el equipo francés apuesta por el motor Mercedes para volver a los primeros planos de la Fórmula 1.

La prueba en pista se llevó a cabo apenas unos días antes de la presentación oficial del equipo ante la sociedad. Alpine sorprendió al sacar a rodar el nuevo monoplaza en el Reino Unido, a pesar de las condiciones de lluvia que marcaron la jornada en el trazado británico. Este primer contacto permitió a los ingenieros verificar los sistemas básicos del vehículo que protagonizará el próximo campeonato mundial.

¡El Alpine de 2026 debuta en el circuito de Silverstone! Un giro estratégico: motor Mercedes y adiós al programa Renault El monoplaza realizó sus primeros giros luciendo la decoración correspondiente al año pasado. Este hito posiciona a la escudería con base en Enstone, ubicada a solo 40 kilómetros del circuito inglés, como la cuarta organización en mostrar su vehículo para la nueva era de la competición. Anteriormente, equipos como Audi, Cadillac y Racing Bulls ya habían cumplido con este paso en Barcelona, Silverstone e Imola respectivamente.

La creación del A526 es el resultado de una extensa reorganización interna en el equipo francés. Alpine tomó la decisión estratégica de abandonar el desarrollo del auto de 2025 mucho antes de lo habitual para centrarse exclusivamente en el proyecto de 2026. El objetivo central es sacar ventaja del cambio reglamentario que transformará tanto el chasis como los motores de la máxima categoría.

Sin dudas, la novedad técnica más potente reside en la planta impulsora del vehículo. Por primera vez, Alpine pasará a ser un equipo cliente de Mercedes, dejando atrás el histórico programa de motores propios de Renault. Este cambio de rumbo, impulsado por la gestión de Flavio Briatore, representa un antes y un después definitivo para la estructura francesa.