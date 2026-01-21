El nuevo Alpine A526: así rugió en Silverstone el equipo de Franco Colapinto para la temporada 2026 de F1

Alpine realizó este miércoles el primer shakedown de su flamante modelo A526 en el circuito de Silverstone. Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los encargados de conducir esta máquina en 2026, una temporada clave donde el equipo francés apuesta por el motor Mercedes para volver a los primeros planos de la Fórmula 1.
La prueba en pista se llevó a cabo apenas unos días antes de la presentación oficial del equipo ante la sociedad. Alpine sorprendió al sacar a rodar el nuevo monoplaza en el Reino Unido, a pesar de las condiciones de lluvia que marcaron la jornada en el trazado británico. Este primer contacto permitió a los ingenieros verificar los sistemas básicos del vehículo que protagonizará el próximo campeonato mundial.
Un giro estratégico: motor Mercedes y adiós al programa Renault
El monoplaza realizó sus primeros giros luciendo la decoración correspondiente al año pasado. Este hito posiciona a la escudería con base en Enstone, ubicada a solo 40 kilómetros del circuito inglés, como la cuarta organización en mostrar su vehículo para la nueva era de la competición. Anteriormente, equipos como Audi, Cadillac y Racing Bulls ya habían cumplido con este paso en Barcelona, Silverstone e Imola respectivamente.
La creación del A526 es el resultado de una extensa reorganización interna en el equipo francés. Alpine tomó la decisión estratégica de abandonar el desarrollo del auto de 2025 mucho antes de lo habitual para centrarse exclusivamente en el proyecto de 2026. El objetivo central es sacar ventaja del cambio reglamentario que transformará tanto el chasis como los motores de la máxima categoría.
Sin dudas, la novedad técnica más potente reside en la planta impulsora del vehículo. Por primera vez, Alpine pasará a ser un equipo cliente de Mercedes, dejando atrás el histórico programa de motores propios de Renault. Este cambio de rumbo, impulsado por la gestión de Flavio Briatore, representa un antes y un después definitivo para la estructura francesa.
El momento de Franco Colapinto: su primera pretemporada completa
Para el piloto argentino, la temporada 2026 marcará un punto de inflexión en su carrera profesional. Franco Colapinto, quien debutó en agosto de 2024 con Williams en el Gran Premio de Italia y se integró como titular a Alpine en mayo de 2025 en Emilia Romagna, enfrentará un desafío inédito, ya que será la primera vez que inicie un campeonato de Fórmula 1 desde el comienzo absoluto de la actividad.
Luego de esta primera experiencia sobre el asfalto, la presentación oficial del auto ya tiene fecha confirmada. El lanzamiento se realizará el próximo viernes 23 de enero en un evento especial a bordo de un crucero frente a las costas de Barcelona, en alianza con la empresa MSC. Esta ceremonia será el inicio formal de un ciclo que tiene a Franco Colapinto como uno de sus grandes protagonistas.