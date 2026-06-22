Mbappé se rindió ante Messi: "Siempre voy detrás de él"

La lección de Cabo Verde en el Mundial 2026: el corazón como motor invencible

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“Ya sabía que Leo iba a marcar, porque siempre marca. Yo corro de atrás”, afirmó Mbappé durante una conferencia de prensa en Filadelfia, en una frase que rápidamente recorrió el mundo.

Las declaraciones del delantero francés llegaron pocos días después de la actuación estelar de Messi en el debut argentino ante Argelia. Con tres goles en aquella presentación, el rosarino alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó la histórica marca del alemán Miroslav Klose.

El gran elogio de Mbappé a Messi "¿El mejor entre yo, Haaland, Kane y Messi? Leo Messi, está claro" "Es el mejor del mundo junto a Cristiano" pic.twitter.com/4mtLZihGb1

Además, el capitán argentino logró un hito inédito en su carrera mundialista: convirtió su primer triplete en una Copa del Mundo y se transformó en el futbolista de mayor edad en conseguirlo.

Mbappé, mientras tanto, también comenzó el torneo con protagonism o. Su doblete frente a Senegal elevó su cuenta personal a 14 goles en Mundiales y lo mantiene en la pelea por un récord que parece destinado a seguir creciendo en los próximos años.

Una competencia sin obsesiones

Aunque la distancia entre ambos se redujo, el atacante francés evitó mostrarse preocupado por la comparación estadística.

“Voy a intentar seguir marcando para ayudar a mi equipo. Si eso me acerca al récord, bienvenido sea, pero mi objetivo es ganar la Copa del Mundo”, sostuvo.

La respuesta refleja una postura que mantuvo durante toda la conferencia: priorizar el rendimiento colectivo por encima de cualquier logro individual.

image Mbappé dejó de lado los récords y puso a Messi en lo más alto. @KMbappé

“Messi y Cristiano están por encima de todos”

Consultado sobre la competencia con otros goleadores que también arrancaron el Mundial encendidos, como Harry Kane o Erling Haaland, Mbappé eligió destacar a quienes considera los grandes referentes de la era moderna.

“Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano. Eso está claro”, señaló.

El delantero del Real Madrid evitó entrar en debates sobre rankings o estadísticas y aseguró que su atención está puesta exclusivamente en el próximo compromiso de Francia.

image Kilyan Mbappé @KMbappé

“No pienso en Haaland. Quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak”, resumió.

Sin pensar en el largo plazo

Mbappé también se refirió a la longevidad deportiva de Messi, que a los 38 años continúa compitiendo al máximo nivel y ampliando sus registros históricos.

Sin embargo, descartó imaginar una carrera tan extensa.

“No estaré aquí cuando cumpla 40 años. Ya me habrán echado antes”, bromeó.

Lejos de proyectarse hacia el futuro, el francés aseguró que prefiere concentrarse en el presente y disfrutar de una nueva experiencia mundialista, con la ilusión de volver a levantar el trofeo m