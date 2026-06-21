Lionel Scaloni se refirió al estado de ánimo de Lionel Messi: "El grupo saca adelante estas situaciones"

Lionel Scaloni dialogó con los medios en la conferencia de prensa previa al duelo con Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. El conductor Albiceleste le restó importancia a lo acontencido con Lionel Messi, y habló de las famosas pausas de hidratación.

La requisitoria de los periodistas tuvo como principal eje la actualidad de Lionel Messi, después de una semana agitada desde lo personal. El DT, lejos de evitar hablar del tema, se explayó. “¿Había que arrancar con esta pregunta la conferencia de prensa?", lanzó para luego contar: "Estamos bien, poco más que agregar de esto. El equipo está bien para afrontar el partido de mañana”.

Respecto a cómo se arropó al capitán, Scaloni confesó que el secreto fue el grupo. “Creemos firmemente en que el grupo es el que saca adelante las situaciones buenas como malas . Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones y compartirlas. Eso es lo que todos sentimos, me imagino que él también lo siente por lo que ha dicho. Prefiero a este tema no agregar más, estamos bien y preparados para el partido”, cerró.

En cuanto al rival de turno, Austria, el entrenador vaticinó un duelo de peso. “Austria es un rival difícil, tiene muy buenos jugadores. Presiona bien, es vertical. Ha hecho una gran clasificación. Es un rival a tener en cuenta, será un partido complicado", expresó.

Otro factor fundamental para entender los partidos de esta Copa del Mundo es la pausa de hidratación. En relación a este tema, Scaloni comentó: "El calor y que se pare el partido constantemente hacen que eso le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Creo que al final se hizo para tener más tiempo y se hace un poco cortado. Eso de cuatro tiempos parece irreal" .

Esta lógica de cuatro tiempos marca un cambio sustancial en la planificación del cuerpo técnico Albiceleste, según dijo el propio DT. "Todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en base a lo que pase en esos 22 minutos. Tenemos gente analizando el partido desde la tribuna y nosotros en el banco. Lo que se hace en un entretiempo, se hace ahí. Creo que para el que pretende a atacar te da tiempo a corregir, pero se hace raro adaptarse a eso, aunque si se sigue imagino que en un tiempo será algo normal. Hoy no está normal", expresó.

Lionel Scaloni le contestó a Ancelotti: "Fue un halago más que una crítica"

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Finalmente, el entrenador se tomó el tiempo de contestar las declaraciones de Carlo Ancelotti, que había asegurado que Argentina no tenía intensidad que requiere el Mundial 2026. “Yo entendí muy bien lo que quiso decir, eh. Lo dijo de una buena manera. Dicen que fue algo malo, pero para nada. Nos puso bien, pero estamos pensando que habló mal. Yo entendí bien, pero como habló en un español mezclado de italiano y portugués confunde. Entiendo que fue un halago más que una crítica. Estoy segurísimo de eso”, se anticipó.

Respecto al término intensidad, Scaloni se preguntó: “Hay que ver qué se entiende por intensidad. Cuando no se tiene la pelota, hay que intentar que no te hagan daño. No hay muchos equipos que presionen alto, mano a mano, por el calor y porque están justos los equipos. Se hace fuerte la mitad de cancha y ahí es donde se dan los partidos. Todavía es pronto para analizar por dónde va a ir el Mundial, pero no tengo dudas que las grandes selecciones van a estar ahí”, culminó.