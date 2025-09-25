Max Verstappen cambia Red Bull por Ferrari

Este fin de semana, Max Verstappen vivirá un desafío inesperado en su carrera como lo será su debut al volante de una Ferrari 296 GT3 en la novena fecha de la Langstrecken-Serie alemana , disputada en el legendario Nordschleife de Nürburgring.

El neerlandés, que viene de ganar dos carreras seguidas en la Fórmula 1 (Monza y Bakú) con Red Bull , no ocultó su entusiasmo por esta nueva experiencia en su vida. “ Me apasiona participar en este tipo de carreras de GT3. Estoy deseando empezar ”, aseguró en declaraciones recogidas por ESPN.

Verstappen formará dupla con el británico Chris Lulham en el equipo Emil Frey Racing . Antes de poder inscribirse, debió cumplir con un requisito clave como es la obtención del permiso A de Nordschleife , que logró tras competir con un Porsche Cayman en una prueba preliminar.

Por otro lado, el Nordschleife, conocido como “Infierno Verde”, es uno de los circuitos más desafiantes del planeta: 25 kilómetros de recorrido, más de 70 curvas y condiciones climáticas cambiantes lo convierten en una pista temida y admirada. “ Es extremadamente desafiante y exigente ”, reconoció el neerlandés sobre el trazado.

La participación del piloto trae una nueva oleada de público y ejemplo de ello fue el día que Verstappen corrió con el Porsche. A raíz de ello, la organización tuvo que habilitar 50.000 lugares más por la demanda de entradas que hubo (las del próximo fin de semana cuestan 25 euros) y la transmisión de la carrera por el canal de YouTube de la categoría (este sábado se emitirán las 4 horas) creció 23 veces en comparación con la competencia previa.

Aunque su vínculo con Red Bull sigue firme, su presencia con un Ferrari despierta especulaciones. Lo cierto es que el interés del neerlandés en disputar pruebas de resistencia en paralelo con el calendario de Fórmula 1 no tiene oposición por parte de Helmut Marko, asesor del equipo, quien dio luz verde a su participación.