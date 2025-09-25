25 de septiembre de 2025 - 09:44

Max Verstappen cambia Red Bull por Ferrari

El tetracampeón de Fórmula 1 competirá por primera vez en una carrera de resistencia, en el circuito de Nordschleife con un Ferrari 296 GT3.

Max Verstappen debutará en una carrera de resistencia

Max Verstappen debutará en una carrera de resistencia

Foto:

Por Cristian Reta

Este fin de semana, Max Verstappen vivirá un desafío inesperado en su carrera como lo será su debut al volante de una Ferrari 296 GT3 en la novena fecha de la Langstrecken-Serie alemana, disputada en el legendario Nordschleife de Nürburgring.

Leé además

Lionel Messi recibió duras acusaciones sobre sus manejos en el Inter Miami

Lionel Messi y su familia recibieron fuertes acusaciones por sus manejos en el Inter Miami: "Dirige el club"

Por Nicolás Salas
Ulises Morales, vicepresidente de la Asamblea de Representantes de San Lorenzo 

De Mendoza a Boedo: el dirigente que quiere poner de pie a San Lorenzo

Por Nicolás Salas
image
Max Verstappen festejando su triunfo en Monza.

Max Verstappen festejando su triunfo en Monza.

Max Verstappen y un debut cargado de simbolismo

Verstappen formará dupla con el británico Chris Lulham en el equipo Emil Frey Racing. Antes de poder inscribirse, debió cumplir con un requisito clave como es la obtención del permiso A de Nordschleife, que logró tras competir con un Porsche Cayman en una prueba preliminar.

El campeón también realizó ensayos privados con la Ferrari 296 GT3, incluso utilizando el seudónimo “Franz Hermann” para pasar inadvertido en una jornada de test reciente.

image

Por otro lado, el Nordschleife, conocido como “Infierno Verde”, es uno de los circuitos más desafiantes del planeta: 25 kilómetros de recorrido, más de 70 curvas y condiciones climáticas cambiantes lo convierten en una pista temida y admirada. “Es extremadamente desafiante y exigente”, reconoció el neerlandés sobre el trazado.

La participación del piloto trae una nueva oleada de público y ejemplo de ello fue el día que Verstappen corrió con el Porsche. A raíz de ello, la organización tuvo que habilitar 50.000 lugares más por la demanda de entradas que hubo (las del próximo fin de semana cuestan 25 euros) y la transmisión de la carrera por el canal de YouTube de la categoría (este sábado se emitirán las 4 horas) creció 23 veces en comparación con la competencia previa.

Aunque su vínculo con Red Bull sigue firme, su presencia con un Ferrari despierta especulaciones. Lo cierto es que el interés del neerlandés en disputar pruebas de resistencia en paralelo con el calendario de Fórmula 1 no tiene oposición por parte de Helmut Marko, asesor del equipo, quien dio luz verde a su participación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo, DT de River

La furia de Marcelo Gallardo con el árbitro tras la eliminación de River

Por Cristian Reta
Una fortuna: Christian Horner y su millonaria indemnización tras ser despedido de Red Bull

Una fortuna: se conoció la millonaria indemnización que cobró Christian Horner tras su despido en Red Bull

Por Cristian Reta
Max Verstappen amenaza a los McLaren en el Campeonato de Pilotos de la F1

Cómo quedó el Mundial de la F1 tras la victoria de Verstappen en Bakú: puntos y posiciones

Por Nicolás Salas
Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán

Max Verstappen dominó en Azerbaiyán y Franco Colapinto terminó último tras un incidente

Por Nicolás Salas