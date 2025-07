Matko Miljevich, autor del gol de Huracán ante Boca, reconoció negociaciones con River Plate

Miljevich retrodeció en el tiempo, para dar detalles inéditos de su fugaz estadía en las juveniles del Xeneize, donde comenzó su carrera en el fútbol. " Estuve en preinfantiles en Boca, con Ramón Madoni, un año y medio, hasta que pasé a Argentinos Juniors. Mi papá y mis tíos me llevaban. No sé si fue ley del ex, pero sirvió para ganar. Yo soy el de siempre, pero un poco más maduro. Gracias al cuerpo técnico y el grupo, puedo sacar mi mejor versión", tiró.

image Miljevich y Cremaschi, dos norteamericanos con corazón argentino

Finalmente, aclaró que mantiene la ilusión de participar de la Copa del Mundo con Estados Unidos, su lugar de nacimiento. "Sueño con jugar el Mundial. Sería un sueño, pero sigo pasito a pasito".

Al respecto, contó: "Nací en Estados Unidos, al irse mis padres por la crisis de 2001. Luego estoy en la Sub 15 de ese país, en Sub 18 y Sub 20 de Argentina, para sumarme a la Sub 23 de Estados Unidos. Después me citó Pochettino, así que veré si llego a la Copa del Mundo de 2026", detalló.