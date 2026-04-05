5 de abril de 2026 - 17:25

Masters 1000 de Montecarlo: Juan Cerúndolo y Francisco Comesaña están en el cuadro principal

Ambos tenistas se suman a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, que también disputarán el Masters 1000 de Montecarlo

El jugador de tenis argentino Francisco Comesaña que disputará el Masters 1000 de Montecarlo en Monaco

El jugador de tenis argentino Francisco Comesaña que disputará el Masters 1000 de Montecarlo en Monaco

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña superaron la clasificación y accedieron al cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, el primer gran torneo sobre polvo de ladrillo de la temporada.

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Con sus ingresos, ya son cinco los argentinos en el main draw, junto a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry.

El bonaerense de 24 años había debutado en la qualy con un triunfo ante Hugo Nys por 6-3 y 6-3.

Esta será su primera participación en el cuadro principal del certamen y atraviesa el mejor momento de su carrera, ubicado en el puesto 69 del ranking ATP, con un registro de 5 triunfos y 5 derrotas en torneos Masters 1000.

¿Qué pasó con Comesaña?

Comesaña completó una actuación sólida ya que en su debut superó al monegasco Romain Arneodo por 6-1 y 6-1 y luego eliminó al estadounidense Ethan Quinn (56°), máximo favorito de la qualy, por 7-5 y 6-2.

En ese encuentro remontó un 2-5 en el primer set, salvó dos sets points y en el segundo parcial dominó con el servicio, con 81 por ciento de efectividad con el primer saque y quiebres clave.

El marplatense, que desde este lunes figura en el puesto 99 del ranking, accedió por primera vez al cuadro principal en su segunda experiencia en la clasificación.

Con este triunfo sumó 30 puntos que lo posicionan mejor en la carrera por ingresar de forma directa a Roland Garros, cuyo entry list se definirá con el ranking del 13 de abril.

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