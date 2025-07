Marcelo Gallardo patea el tablero y planea un River Plate inédito ante Platense

Marcelo Gallardo dejó alta la vara con lo obtenido en su anterior etapa al frente de River Plate , y hasta el momento no ha podido replicarlo en su segunda experiencia como DT Millonario. Por eso, quiere aprovechar su nueva oportunidad en el segundo semestre del año.

El entrenador es consciente que el nivel que mostró su equipo no fue el mejor: Pobre de mitad de cancha para adelante, sin explosión, y dependiendo de las individualidades. Por eso, eligió no tener en cuenta a varios futbolistas de mucho nombre propio, y le dará chances a otros que vienen asomando para intentar darle frescura al once inicial.