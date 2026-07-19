Marc Cucurella habló del autismo de su hijo antes de la final del Mundial 2026: "A veces no sé cómo ayudarle"

Marc Cucurella , reciente fichaje del Real Madrid , se prepara para disputar la final del Mundial 2026 contra Argentina. Sin embargo, detrás del éxito, el defensa enfrenta el diagnóstico de autismo nivel 1 de su hijo mayor, Mateo , un proceso que le ha obligado a "priorizar las cosas que realmente son importantes".

El diagnóstico llegó cuando Mateo tenía tres años. En la escuela infantil, Marc y Claudia Rodríguez notaron que el niño solía estar solo en las fotos y que su lenguaje no progresaba. Cucurella relata que "esa etapa fue probablemente la más dura" porque ver a un hijo sufrir "es de las cosas más duras que hay".

Aunque el trastorno de Mateo se considera la forma más leve del espectro, la falta de apoyo institucional complicó los primeros meses. "No recibimos mucha ayuda de la escuela y pasamos por los peores meses", explica su esposa Claudia, quien añade que "todos los días íbamos juntos a dejar a Mateo y volvíamos a casa llorando. Todos los días".

La familia ha tenido que adaptar su rutina a las necesidades sensoriales del niño. En Estados Unidos, donde se disputa el torneo, el calor extremo y las aglomeraciones son obstáculos constantes. Hasta ahora, Mateo no ha estado en las gradas para evitar agobios, aunque el jugador confirmó que el niño sí asistirá a la final en Miami .

Cucurella admite las dificultades emocionales del proceso: "A veces no sé cómo ayudarle". Al hablar de ello, el futbolista llega a emocionarse y reconoce que los padres no están preparados para un diagnóstico así, por lo que han tenido que "aprender mucho". Esta experiencia le ha enseñado a mirar la vida con más paciencia y sensibilidad.

¿Por qué Cucurella celebra los goles como un pingüino?

El jugador utiliza su celebración de gol (saltando como un pingüino) para recordar este vínculo familiar. Explicó que eligió este animal porque "los pingüinos eligen a una pareja y a su familia para toda la vida". Para él, su posición como deportista de élite es una herramienta para que se abran "más escuelas o más centros de ayuda".

En lo deportivo, el lateral izquierdo prometió tatuarse la cara del seleccionador Luis de la Fuente si España vence a Argentina. Pese al "dulce momento profesional" que atraviesa, Cucurella insiste en que, frente a la creencia popular de que la vida del futbolista es perfecta, ellos también enfrentan problemas personales significativos.

¿Cómo se prepara Mateo para la final del Mundial 2026?

La logística del Mundial en Estados Unidos presenta desafíos específicos para Mateo debido al calor extremo y las aglomeraciones. El niño suele evitar las gradas para no agobiarse, prefiriendo ambientes controlados con aire acondicionado y piscina. Sin embargo, el jugador confirmó que su hijo asistirá a la final en Miami, repitiendo la excepción que hicieron durante la final de la Eurocopa 2024.

Cucurella, que tiene otros dos hijos llamados Río y Bella, reconoce que ha tenido que aprender sobre la marcha a priorizar lo importante. Si España logra el título mundial contra la selección argentina, el jugador ha prometido tatuarse el rostro del seleccionador Luis de la Fuente. La presencia de Mateo en el estadio marcará un hito en la adaptación sensorial que la familia gestiona diariamente.