Maravilla Martínez aclaró su millonaria claúsula en Racing: "Fue algo simbólico"

Maravilla Martínez: "El número lo decidieron ellos"

En diálogo con los medios, el atacante le quitó valor a los 122 millones de dólares que blindan su ficha, asegurando que "Fue algo simbólico, porque se hablaba mucho de qué precio me iban a poner por si quería alguien venirme a buscar. Yo le dije a Diego Milito que si hacíamos por estos años que ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club por más de que me vengan a buscar. Cuando llegué acá me dijeron de ese número, lo decidieron ellos", lanzó.