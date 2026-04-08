Luka Modric recordó su debut ante la Selección Argentina de Juan Román Riquelme: "El DT tenía miedo"

Luka Modric llenó de elogios a Juan Román Riquelme: image Hay un dato que no está demasiado presente en los fanáticos Albicelestes. El debut de Modric en la Selección de su país se dio en 2006, casualmente en un partido amistoso ante la Selección Argentina que comandaba dentro del campo de juego Juan Román Riquelme, al cual tuvo que marcar.

En diálogo con Mundo Deportivo, el croata recordó con nostalgia ese momento, elogiando al diez argentino y contando intimidades de ese día. "Yo lo admiraba mucho. Era un jugador por el que daba gusto pagar una entrada”, aseguró al principio. Pero el reconocimiento no sólo llegó de parte del jugador, ya que su DT también pensaba lo mismo.

El temor del cuerpo técnico de Croacia, Juan Román Riquelme: image Modric confesó que en la previa del duelo recibió una advertencia del cuerpo técnico, respecto a su rol dentro del equipo. "El entrenador de la selección me dijo que mi tarea sería difícil en nuestro siguiente partido contra Argentina. Me reí en ese momento y le dije que tendríamos un partido duro contra un gran equipo como Argentina, pero que estábamos acostumbrados a partidos difíciles, así que no había necesidad de preocuparse", expresó.

Sin embargo, más tarde el jugador entendió lo que Su entrenador quería decir. "Su cara mostró confusión en ese momento y yo no sabía la razón. Pero, cuando fuimos a ese partido y vi a Riquelme, entendí que él era la razón del miedo del entrenador", completó.