Los Pumitas afilan sus garritas para el Rugby Championship M 20

La Selección Argentina de Rugby M20 se prepara para lo que será la primera exigente prueba del año, con el comienzo del Rugby Championship, que se llevará a cabo en el Nelson Mandela Bay Stadium de la ciudad de Port Elizabeth, en Sudáfrica. En el plantel es integrado por los rugbiers mendocinos, Federico Serpa, Bautista Salinas, Germán Tello y Laureano Valle. Además uno de los entrenadores es el destacado ex Puma vernáculo Eusebio Guiñazú

En dicho certamen, tal como sucede con los mayores, Los Pumitas se medirán con los australianos, neozelandeses y sudafricanos; serán tres jornadas con un sistema de competencia de todos contra todos.

La primera fecha será el 27 de abril, la segunda el 3 de mayo y la última el 9 de mayo. Previo a partir rumbo a Sudáfrica, el seleccionado juvenil realizará una concentración en Hindú Club del 17 al 20 de abril.

En la primera edición en 2024, los dirigidos en aquel entonces por Álvaro Galindo cosecharon un triunfo ante Australia en el debut por 25-6, luego cayeron ante Nueva Zelanda por 43-20 y en la última fecha cayeron en un ajustado 30-28 ante Sudáfrica.

El año pasado, ya bajo el mando de Nicolás Fernández Miranda, el equipo cayó en sus tres presentaciones, pero cerró el torneo con una gran actuación ante Australia que dejó sensaciones muy positivas al equipo que posteriormente conseguiría el tercer puesto en el Mundial de la categoría.

Programa de la Selección Argentina

Fecha 1 – 27 de abril

Nueva Zelanda vs Australia – 9. 00h

Argentina vs Sudáfrica – 11. 10h

Fecha 2 – 3 de mayo

Argentina vs Nueva Zelanda – 9.00

Sudáfrica vs Australia – 11. 10

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina vs Australia – 9. 00

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11. 10

Eusebio Guiñazú está conforme

En una larga entrevista para el portal de la Unión Argentina de Rugby (UAR) el ex rugbier mendocino habló del elenco M 20 de Argentina y estas son algunas de las principales apreciaciones del ex hombre de Marista.

“Tenemos muy buenas expectativas para este Rugby Championship, con dos prioridades fundamentales. La primera es el desarrollo personal de los jugadores, jugadores que todos forman parte de un plan nacional de alto rendimiento. Para muchos de estos chicos va a ser su primera experiencia compitiendo en este nivel, y creemos que este torneo tiene que ser una experiencia que agregue valor en el desarrollo de los jugadores, y que agregue valor no solamente para competir en esta instancia, sino un valor que les pueda quedar a ellos a lo largo de toda su carrera”.

“Creemos que de esa manera realmente vamos a estar haciendo un aporte al desarrollo personal de cada uno de estos jugadores que forman parte del sistema nacional de alto rendimiento. Y la mejor forma de desarrollar los jugadores es la segunda prioridad que tenemos que es competir. Es una gran oportunidad jugar contra Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia para realmente prepararnos y preparar al equipo para estar preparado para este nivel de competencia con el fin último de obtener muy buenos resultados, pero que esos resultados provengan de la concientización y la naturalización de muchísimos hábitos y una ética determinada de trabajo que nos lleve a la obtención de esos resultados”.

“Creemos que si seguimos preparándonos de esa manera podemos obtener esos resultados, por eso que nuestras expectativas son muy buenas y están basadas en estas dos grandes prioridades”.

“El grupo realmente está muy bien, todos los jugadores vienen de hacer sus respectivas pretemporadas. Creemos que tenemos una muy buena conjugación y un muy buen mix entre muchos jugadores que han hecho sus pretemporadas con franquicias de Super Rugby Américas, y muchos de ellos inclusive han tenido minutos de competencia. Otros los han hecho a través de sus clubes y la gran mayoría monitoreados y seguidos por sus academias regionales, por lo cual el grupo está en muy buenas condiciones”.

“Ha habido un trabajo de pretemporada muy intenso y ha sido un trabajo mancomunado no solamente con el staff que nos toca participar de la competencia, sino con todo el sistema de alto rendimiento de la Unión. El grupo se encuentra en muy buenas condiciones, realmente todos los jugadores han trabajado de una manera muy buena y con muchísimo compromiso con este proceso entonces creemos que realmente el grupo está en un buen momento”.

“Para eso han sido muy importantes las concentraciones nacionales que hemos podido hacer, empezando con la primera que hicimos en diciembre y luego habiendo tenido una por mes que nos permitieron empezar a transmitir y consolidar las principales ideas de juego con las que vamos a ir a encarar la competencia y empezar a pasar tiempo juntos”.

“Los chicos todos han hecho sus pretemporadas, ya sea en sus provincias, en sus clubes o en sus franquicias, y esas concentraciones han sido de muchísima importancia para empezar a transmitir la idea de juego, para empezar a prepararnos, para estar preparados para la competencia que se viene. Competencia que va a ser realmente muy dura, jugando cada 6 días con rivales de enorme nivel, pero nos hemos estado preparando para eso y las concentraciones han sido vitales para empezar con esa preparación y empezar a generar todos los hábitos que nos van a permitir ser competitivos cuando el torneo empiece”.

“El Rugby Championship es un torneo que precede al próximo mundial que es en el mes de julio y es una enorme oportunidad jugar un torneo de esta magnitud para preparar lo que va a ser el mundial posterior y ese sin duda que va a ser uno de los grandes objetivos, pero siempre focalizándonos partido a partido y acción por acción”.

“Tenemos muy claro que hay un gran objetivo que es el mundial a mitad de año pero creemos que hoy el foco tiene que estar sobre este torneo, sobre esta competencia que va a ser lo que nos va a dar las bases para después ser cada día más competitivos y de esa manera llegar de la mejor forma posible en la parte colectiva y de la mejor forma posible al mundial”.

Los convocados para el certamen internacional