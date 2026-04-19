19 de abril de 2026 - 23:45

Duelo clave en el Víctor Legrotaglie, Gimnasia recibe a Lanús por la fecha 15: hora, TV, formaciones

El equipo mendocino busca recuperarse de su caída en la Copa Argentina y buscará hacerse fuerte de local, mientras el Granate quiere sellar su pase a la siguiente fase del Torneo Apertura, por la fecha 15 de la Liga Profesional.

El Lobo recibe a un encumbrado Lanús, en un duelo clave para ambos en el marco de la fecha 15 del Apertura de la Liga Profesional.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El Lobo volverá a presentarse ante su gente tras su eliminación en la Copa Argentina, donde cayó ante Gimnasia y Tiro de Salta en los 32avos de final. El encuentro terminó 0 a 0 en los 90 minutos y se definió en los penales, donde el conjunto mendocino perdió 4 a 3.

Bajo la conducción de Darío Franco, quien lleva apenas tres partidos al frente del equipo (dos por el torneo y uno por Copa Argentina), Gimnasia buscará hacerse fuerte de local. En su debut, el entrenador protagonizó una gran remontada ante Vélez, en un triunfo 3 a 2 tras estar 2 a 0 abajo, mientras que luego igualó 1 a 1 ante Platense como visitante.

Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional
Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional

Sumar, es la consigna

El conjunto mendocino necesita seguir sumando puntos para alejarse de la zona comprometida tanto en la tabla anual como en los promedios. Por el momento, se ubica en la 12ª posición.

En el encuentro de Copa Argentina, Franco optó por un equipo alternativo debido a algunas molestias físicas en titulares. Ya recuperado el plantel, entre ellos Facundo Lencioni, el Lobo apostaría a repetir el once que venció a Vélez.

Un encumbrado Granate

Del otro lado estará Lanús, que llega quinto en la tabla y buscará sellar su clasificación a los playoffs. El Granate atraviesa un buen momento y es el actual campeón de la Recopa Sudamericana.

El equipo del sur viene de dos triunfos importantes: el clásico ante Banfield, que ganó 1 a 0 con un gol agónico, y la victoria por el mismo resultado ante Always Ready de Bolivia por la Copa Libertadores.

Será un partido sin margen de error para ambos, es que Gimnasia necesita hacerse fuerte en casa para seguir sumando, mientras que Lanús quiere asegurar su clasificación a la siguiente fase.

Gimnasia y Esgrima vs Vélez
Agustín Módica festeja el golazo del empate, duelo en el que el Lobo le dio vuelta el partido a Vélez y se impuso 3 a 2.

Agustín Módica festeja el golazo del empate, duelo en el que el Lobo le dio vuelta el partido a Vélez y se impuso 3 a 2.

Las probables formaciones, Gimnasia y Esgrima vs Lanús

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Ismael Cortez; Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Fermín Antonini y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Las probables formaciones, Lanús vs Gimnasia y Esgrima

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Felipe Romero, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Datos del partido

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Hora: 21.45

Árbitro: Felipe Viola

TV: ESPN Premium

Gimnasia y Esgrima vs Lanús

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