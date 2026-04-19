Independiente Rivadavia visita a Banfield tras su histórico triunfo en el Maracaná: hora,TV, formaciones

Luego del gran triunfo en el Maracaná , donde venció 2a 1 a Fluminense por la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia volverá a presentarse por la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga Profesional. Este lunes, desde las 17.15, visitará a Banfield en el estadio Florencio Sola.

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Encuentro que contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y se verá por ESPN Premium.

La Lepra mendocina, ya clasificada a los playoffs, atraviesa un presente inmejorable, llega de ganar en Brasil por la segunda fecha del certamen continental y buscará sostener su liderazgo en la Zona A frente al Taladro.

El contraste entre ambos equipos es marcado. Mientras los Azules acumulan una racha positiva y resultados contundentes, Banfield atraviesa un momento adverso. El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de caer 1 a 0 ante Lanús en el clásico del sur y suma una campaña irregular, especialmente como visitante, donde no ha logrado sumar puntos. Actualmente se ubica en el puesto 12 con 13 unidades, a cinco de la zona de clasificación, por lo que necesita ganar y depender de otros resultados para mantener sus chances.

Fluminense - Independiente Rivadavia, por Copa Libertadores La Lepra viene de sumar un triunfo histórico en el Maracaná, donde derrotó a Fluminense por la Copa Libertadores. EFE/ Andre Coelho

“Yo me quedo acá hasta que en el club me digan que no estamos haciendo las cosas bien”, expresó Troglio al ser consultado por su continuidad tras la última derrota.

Por su parte, Independiente Rivadavia viene de hacer historia. La victoria ante Fluminense lo metió en el selecto grupo de equipos argentinos que lograron ganar en el Maracaná. Tras el partido, el entrenador Alfredo Berti destacó: “Sabíamos que veníamos a una cancha mítica a enfrentar a un gran rival, pero teníamos el deseo de hacer las cosas bien. Fue un partido muy intenso. Estoy muy satisfecho por los jugadores”.

El equipo mendocino acumula seis triunfos consecutivos entre todas las competencias, lidera su grupo en la Copa Libertadores con puntaje ideal y también encabeza su zona en el torneo local con 29 puntos. Con la clasificación ya asegurada, todo indica que definirá los playoffs como local.

Las probables formaciones: Banfield vs Independiente Rivadavia

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda,Sergio Vittor, Nicol{as Meriano, Luis Abraham; David Salazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas; Mauro Méndez, Tiziano Perrota. DT: Pedro Troglio. }

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Banfield

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Leonardo Costa, Sheyko Studer y Luciano Gómez; José Florentin, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido

Hora: 17.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Florencio Sola

Banfield vs Independiente Rivadavia