Lionel Scaloni toma la palabra: conferencia clave antes del cruce de Argentina contra Egipto

En la previa del cruce ante Egipto, Scaloni toma la palabra en el estadio de Atlanta para disipar las dudas de un once inicial que perfila varios cambios clave.

La expectativa es total en Atlanta. Este lunes, a las 18.30, Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa desde el Mercedes-Benz Stadium. El director técnico de la Selección Argentina analizará el trascendental choque de octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto, que se disputará este martes a las 13.

Fiel a su estilo, es improbable que el DT confirme el equipo titular de manera anticipada. Sin embargo, los ojos del periodismo estarán puestos en los indicios que pueda dar para resolver las tres grandes dudas que mantiene en la formación tras el agónico triunfo por 3-2 ante Cabo Verde.

Los jugadores de la Selección Argentina de cara al último entrenamiento de cara al duelo con Egipto. Gentileza: @AFA Las 3 incógnitas que Scaloni debe resolver en el once inicial Tras el último entrenamiento de este lunes al mediodía, el cuerpo técnico aún no definió los nombres propios, pero el abanico de variantes se achicó a tres puestos específicos:

El lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico presiona para recuperar la titularidad. Su experiencia se perfila como la opción principal para reemplazar a Facundo Medina , quien arrastra un desgaste importante.

La mitad de la cancha: Es la zona donde se esperan mayores retoques. Leandro Paredes dejó una gran imagen en los dieciseisavos de final y pelea cabeza a cabeza un lugar para meterse desde el arranque. La otra alternativa táctica es Nicolás González , mientras que Thiago Almada corre con chances de salir tras un rendimiento irregular.

La delantera: El eterno debate del "9". Aunque Lautaro Martínez sumó más minutos en el inicio de la Copa del Mundo, Julián Álvarez recuperó terreno físico y futbolístico, instalando la duda en el ataque como socio de Lionel Messi. El misterio alrededor de la formación recién se develará por completo durante el transcurso del martes, pocas horas antes del pitazo inicial.