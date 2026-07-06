6 de julio de 2026 - 17:33

Lionel Scaloni toma la palabra: conferencia clave antes del cruce de Argentina contra Egipto

En la previa del cruce ante Egipto, Scaloni toma la palabra en el estadio de Atlanta para disipar las dudas de un once inicial que perfila varios cambios clave.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Fiel a su estilo, es improbable que el DT confirme el equipo titular de manera anticipada. Sin embargo, los ojos del periodismo estarán puestos en los indicios que pueda dar para resolver las tres grandes dudas que mantiene en la formación tras el agónico triunfo por 3-2 ante Cabo Verde.

Los jugadores de la Selecci&oacute;n Argentina de cara al &uacute;ltimo entrenamiento de cara al duelo con Egipto.

Los jugadores de la Selección Argentina de cara al último entrenamiento de cara al duelo con Egipto.

Las 3 incógnitas que Scaloni debe resolver en el once inicial

Tras el último entrenamiento de este lunes al mediodía, el cuerpo técnico aún no definió los nombres propios, pero el abanico de variantes se achicó a tres puestos específicos:

  • El lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico presiona para recuperar la titularidad. Su experiencia se perfila como la opción principal para reemplazar a Facundo Medina, quien arrastra un desgaste importante.

  • La mitad de la cancha: Es la zona donde se esperan mayores retoques. Leandro Paredes dejó una gran imagen en los dieciseisavos de final y pelea cabeza a cabeza un lugar para meterse desde el arranque. La otra alternativa táctica es Nicolás González, mientras que Thiago Almada corre con chances de salir tras un rendimiento irregular.

  • La delantera: El eterno debate del "9". Aunque Lautaro Martínez sumó más minutos en el inicio de la Copa del Mundo, Julián Álvarez recuperó terreno físico y futbolístico, instalando la duda en el ataque como socio de Lionel Messi.

El misterio alrededor de la formación recién se develará por completo durante el transcurso del martes, pocas horas antes del pitazo inicial.

Día, hora y el camino de Argentina en el Mundial

  • Partido: Argentina vs. Egipto (Octavos de final).

  • Fecha y hora: Martes, 13. (hora argentina).

  • Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (recinto cerrado y climatizado).

  • El futuro cuadro: El seleccionado que logre avanzar a los cuartos de final se medirá el próximo sábado ante el ganador de la llave entre Suiza y Colombia.

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