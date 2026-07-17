Lionel Scaloni en la previa de la final con España: "Han ido de menos a más, y juegan con el balón"

En la previa de la final del Mundial 2026 ante España, dos referentes de la Selección Argentina toman contacto con la prensa para expresar sus sensaciones. Se trata del director técnico Lionel Scaloni, y del arquero titular Emiliano Dibu Martínez.

"No sé si es el último partido de Messi. Hay que preguntarle a él, no sabía que decirte porque no deja de sorprender"

"Historia pura es Lionel Messi. Que salga esa palabra de su boca me llena de orgullo. Es el mejor futbolista que vio el mundo, y es maravilloso que piense que hicimos historia. Llegar como lo hizo es increíble"

"A España lo analizamos porque podíamos jugar en marzo. Cuando uno mira el camino, analizás todo. No es que está más visto que otros. Al final el sobreanálisis no está bueno"

"Como no te va a emocionar la unión, la sintonía de la gente con el equipo. Para nosotros es emocionante y está bueno eso, es parte de la vida y de lo que es uno. Todavía te hace más humano de lo que sos"

"El equipo está muy bien, pero somos bastantes conocidos y saben como jugamos. Intentaremos ganar la final"

Scaloni sobre la preparación de la final: "Es un partido de fútbol, en el cual necesitamos tener nuestra mejor versión para intentar ganar. No nos ponemos en la cabeza que es una final porque te desviás"

Lionel Scaloni, sobre el rival de Argentina: "Pensamos parecido a España, por el manejo de la pelota. El físico cuenta, pero encontrar la mezcla entre físico y fútbol es difícil y los dos lo hemos conseguido"

Dibu Martínez se refirió a España: "España es una gran selección, no es solo Lamine. Tengo muchos compañeros en Inglaterra, y sigo la Liga de España. Tienen un gran entrenador que conoce al nuestro"

"Estoy disfrutando más en este Mundial que en el pasado. Estoy mejor con los pies y la toma de decisiones. Voy a salir a la cancha sonriendo, no todos logran cinco finales"

"No me importa no tener el trofeo de mejor jugador o ser tapa de diarios. Me importa que compañeros y técnico confíen en mí. El DT me mandó un mensaje que decía que que me quería si o si en el equipo, y eso vale más. Quiero que mis compañeros sean figuras. No quiero rol protagónico"

"Si estaba en la tribuna hubiera llorado igual. Como con Alemania en 2006. Desde que me fui a Inglaterra pensé en ser el arquero de la Selección. Cuando llegué no era algo nuevo, entreno en el predio desde muy chico".

Martínez advirtió que todavía no está al 100%: "Todavía me duele el dedo, todos los días. Sabía que iba a doler cuando evité la operación. Nunca me había pasado y no pude entrenar con el grupo en toda la fase de grupos. Me afectó muchísimo, pero a partir de Egipto entrené normal y me siento muchísimo mejor"

Emiliano Martínez se refirió a su presente: "Primero hay que ganar, y solo pienso en eso. La superación es de todo el equipo desde hace años, que es difícil ponerlo en palabras. A veces lloro solo, por pensar en lo conseguido. Quedan momentos de alegría, y hay que disfrutarlos".

Arranca la conferencia de prensa oficial de Emiliano Martínez

Dibu Martínez: "No decidimos los rivales, los partidos son todos difíciles.Hay que jugar y ganarlos. No hay ninguna selección que se adapte a las situaciones como nosotros".

Dibu Martínez ante la prensa: "Sea quien sea el rival, una final tiene otro sabor. No me quedan palabras para explicar lo orgulloso que estoy"

Ya pasó el primer evento de la tarde: El entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, Dibu Martínez y el capitán Lionel Messi participaron de un evento en New York junto con Kevin Durant, Tom Brady y Río Ferdinad. Allí, respondieron escuetamente a dos preguntas. Ahora irán a la conferencia de prensa previa a la final

Dibu Martínez sobre ganar la final del Mundial: "Lo que vivimos en Argentina después de Qatar 2022 fue increíble. Vamos a dar todo lo que tenemos para llevar de nuevo la Copa al país y celebrar con nuestra gente"

Lionel Messi opina sobre Yamal en evento de FIFA previo a la final "Lamine tiene una posibilidad de conseguir algo histórico e intentaremos darlo todo para que no sea esta vez. Es uno de los mejores del Mundo, le deseo suerte"