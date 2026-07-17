Lionel Scaloni en la previa de la final con España: "Han ido de menos a más, y juegan con el balón"

En la previa de la final del Mundial 2026 ante España, dos referentes de la Selección Argentina toman contacto con la prensa para expresar sus sensaciones. Se trata del director técnico Lionel Scaloni, y del arquero titular Emiliano Dibu Martínez.
El entrenador de la Selección Argentina y el arquero brindan declaraciones antes de la definición del Mundial 2026.
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En la previa de la final del Mundial 2026 ante España, dos referentes de la Selección Argentina toman contacto con la prensa para expresar sus sensaciones. Se trata del director técnico Lionel Scaloni, y del arquero titular Emiliano Dibu Martínez.