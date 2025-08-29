vivo

Liga Profesional: En un partidazo, Independiente Rivadavia superó a Argentinos en el Parque

La Lepra se impuso al Bicho por 2 a 1, en el estadio Bautista Gargantini, en uno de los encuentros correspondiente a la 7ma fecha de la Liga Profesional.

Fabrizio Sartori, autor del primer gol de Independiente Rivadavia.&nbsp; &nbsp;
    Los Andes | Redacción Deportes
    Por Redacción Deportes

    Con una de sus mejores presentaciones en el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia se impone por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, en uno de los encuentros correspondientes a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

    El inicio fue intenso en La Catedral. El equipo dirigido por Alfredo Berti abrió el marcador a los 4 minutos: Sartori capturó un rebote tras un cabezazo de Studer que dio en el travesaño y venció a Rodríguez.

    Argentinos, dirigido por Nicolás Diez y con buen manejo de balón, salió decidido a buscar el empate. Prieto, Cardozo y Lescano anticiparon en el medio, y luego Giménez estrelló un cabezazo en el palo, tras un centro de López Muñoz.

    image
    Mat&iacute;as Fern&aacute;ndez puso en ventaja a Independiente, tras una gran jugada individual.&nbsp;

    Matías Fernández puso en ventaja a Independiente, tras una gran jugada individual.

    A partir de ese momento, el encuentro se volvió de ida y vuelta. Independiente generó peligro por las bandas, con Villa por izquierda y Matías Fernández por derecha, complicando a la defensa del Bicho, que mantuvo su intensidad.

    Con Oroz, Cardozo y Lescano como lanzadores, Argentinos respondió con velocidad. A los 9 minutos, una genialidad de López Muñoz, ex Godoy Cruz, derivó en el empate 1 a 1.

    image
    La Lepra mostr&oacute; durante los primeros 45 minutos&nbsp; una de sus mejores versiones del torneo.&nbsp;

    La Lepra mostró durante los primeros 45 minutos una de sus mejores versiones del torneo.

    Pero la Lepra no se quedó. Con ritmo alto y varias situaciones claras, volvió a ponerse en ventaja. Matías Fernández recuperó, encaró y, tras una corrida brillante, definió mano a mano ante Rodríguez para poner el 2 a 1.

    Después de los 35 minutos, fue el Bicho quien tomó el control. Tuvo tres chances claras: una pegó en el palo y en las otras dos se lució Centurión, arquero de Independiente.

    Partidazo en el Parque, con emociones, buen juego y un resultado abierto de cara al complemento.

    image
    Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors.&nbsp;

    Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors.

    Las formaciones

    Independiente: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Luciano Gómezm Maximiliano Amarfil, Tomas Bottari, Matías Fernandez, Nicolás Retamar; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

    Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Matías Giménez, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

    Goles: 4' Sartori (I), 9' López Muñoz (A), 16, Fernández (I).

    Cambios: ST: en el inicio: Mauricio Cardillo por Retamar (I); 21' Lautaro Giaccone por Oroz (A), Alejo Osella por Sartori (I), Pedro Souto por Gómez (I); 28´ Ezequiel Bonifacio por Fernández (I); 32' Ismael Sosa por Cardozo (A),41' Leonel Bucca por Amarfil (I).

    Expulsado: 17' Costa (I).

    Estadio: Bautista Gargantini

    Árbitro: Facundo Tello

    Minuto a minuto y estadísticas:

    Embed

    Te puede interesar

    El mendocino, Luciano Cheche Sánchez, volvió a pisar suelo mendocino y jugó en la reserva del Bicho ante Independiente Rivadavia. 

    "Cheche" Sánchez, el fútbol después del dolor: "Soy un agradecido de poder estar jugando"

    Por Sergio Faria
    El mendocino, Luciano Cheche Sánchez, volvió a pisar suelo mendocino y jugó en la reserva del Bicho ante Independiente Rivadavia. 

    ¡Vamos Cheche! Tras la dura lesión, Luciano Sanchez jugó en reserva en el duelo entre Independiente y el Bicho

    Por Redacción Deportes
    Tigre - Independiente Rivadavia, por Liga Profesional

    Por el VAR y Lobo Medina, a Independiente Rivadavia se le escapó el triunfo con Tigre

    Por Redacción Deportes