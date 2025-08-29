Liga Profesional: En un partidazo, Independiente Rivadavia superó a Argentinos en el Parque

Con una de sus mejores presentaciones en el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia se impone por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, en uno de los encuentros correspondientes a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El inicio fue intenso en La Catedral. El equipo dirigido por Alfredo Berti abrió el marcador a los 4 minutos: Sartori capturó un rebote tras un cabezazo de Studer que dio en el travesaño y venció a Rodríguez.

Argentinos, dirigido po r Nicolás Diez y con buen manejo de balón, salió decidido a buscar el empate. P rieto, Cardozo y Lescano anticiparon en el medio, y luego Giménez estrelló un cabezazo en el palo, tras un centro de López Muñoz.

A partir de ese momento, el encuentro se volvió de ida y vuelta. Independiente generó peligro por las bandas, con Villa por izquierda y Matías Fernández por derecha, complicando a la defensa del Bicho, que mantuvo su intensidad.

Con Oroz, Cardozo y Lescano como lanzadores, Argentinos respondió con velocidad. A los 9 minutos, una genialidad de López Muñoz, ex Godoy Cruz , derivó en el empate 1 a 1.

image La Lepra mostró durante los primeros 45 minutos una de sus mejores versiones del torneo. Ramiro Gómez.

Pero la Lepra no se quedó. Con ritmo alto y varias situaciones claras, volvió a ponerse en ventaja. Matías Fernández recuperó, encaró y, tras una corrida brillante, definió mano a mano ante Rodríguez para poner el 2 a 1.

Después de los 35 minutos, fue el Bicho quien tomó el control. Tuvo tres chances claras: una pegó en el palo y en las otras dos se lució Centurión, arquero de Independiente.

Partidazo en el Parque, con emociones, buen juego y un resultado abierto de cara al complemento.

image Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors. Ramiro Gómez.

Las formaciones

Independiente: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Luciano Gómezm Maximiliano Amarfil, Tomas Bottari, Matías Fernandez, Nicolás Retamar; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Matías Giménez, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Goles: 4' Sartori (I), 9' López Muñoz (A), 16, Fernández (I).

Cambios: ST: en el inicio: Mauricio Cardillo por Retamar (I); 21' Lautaro Giaccone por Oroz (A), Alejo Osella por Sartori (I), Pedro Souto por Gómez (I); 28´ Ezequiel Bonifacio por Fernández (I); 32' Ismael Sosa por Cardozo (A),41' Leonel Bucca por Amarfil (I).

Expulsado: 17' Costa (I).

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Facundo Tello

Minuto a minuto y estadísticas: