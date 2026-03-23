23 de marzo de 2026 - 00:02

Independiente Rivadavia volvió a exponer su jerarquía y el Gargantini fue una fiesta

El equipo dirigido por Alfredo Berti volvió a dar una gran muestra de carácter y que su gran rendimiento en el campeonato no es mera casualidad. Un equipo sólido, ofensivo y letal. Ven a Rosario Central. Mirá la galería de fotos.

El Gargantini volvió a ser una fiesta nuevamente, donde el equipo de Alfredo Berti expuso el gran momento y le gana al Canalla con goles de Gómez y Arce.

El Gargantini volvió a ser una fiesta nuevamente, donde el equipo de Alfredo Berti expuso el gran momento y le gana al Canalla con goles de Gómez y Arce.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El estadio Bautista Gargantini volvió a ser una fiesta, como en cada presentación de Independiente Rivadavia, que derrota a Rosario Central de Ángel Di María con dos golazos de Gómez y Arce.

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Fueron tantos que encendieron la noche mendocina en el Parque, porque la Lepra no le dio respiro al conjunto rosarino y sostuvo su superioridad con autoridad. Así, construyó una victoria clara a lo largo del primer tiempo, que lo consolida como uno de los grandes protagonistas del torneo y lo afirma, más que nunca, como líder de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Mirá la galería de fotos en la Catedral, donde la Lepra volvió a exponer toda su jerarquía.

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Alex Arce ya sacó el remate que terminaría en un golazo. El segundo de la Lepra frente al Canalla.

Alex Arce ya sacó el remate que terminaría en un golazo. El segundo de la Lepra frente al Canalla.

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Alex Arce el goleador histórico de Independiente Rivadavia

Alex Arce el goleador histórico de Independiente Rivadavia

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Independiente Rivadavia vs Rosario Central

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Independiente Rivadavia vs Rosario Central

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Angel Di María en el Bautista Gargantini

Angel Di María en el Bautista Gargantini

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Independiente Rivadavia vs Rosario Central

Independiente Rivadavia vs Rosario Central

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Independiente Rivadavia vs Rosario Central

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Independiente Rivadavia vs Rosario Central

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Independiente Rivadavia vs Rosario Central

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