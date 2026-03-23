Independiente Rivadavia volvió a exponer su jerarquía y el Gargantini fue una fiesta

El estadio Bautista Gargantini volvió a ser una fiesta, como en cada presentación de Independiente Rivadavia, que derrota a Rosario Central de Ángel Di María con dos golazos de Gómez y Arce.
El equipo dirigido por Alfredo Berti volvió a dar una gran muestra de carácter y que su gran rendimiento en el campeonato no es mera casualidad. Un equipo sólido, ofensivo y letal. Ven a Rosario Central. Mirá la galería de fotos.
El estadio Bautista Gargantini volvió a ser una fiesta, como en cada presentación de Independiente Rivadavia, que derrota a Rosario Central de Ángel Di María con dos golazos de Gómez y Arce.
Fueron tantos que encendieron la noche mendocina en el Parque, porque la Lepra no le dio respiro al conjunto rosarino y sostuvo su superioridad con autoridad. Así, construyó una victoria clara a lo largo del primer tiempo, que lo consolida como uno de los grandes protagonistas del torneo y lo afirma, más que nunca, como líder de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Mirá la galería de fotos en la Catedral, donde la Lepra volvió a exponer toda su jerarquía.