Liga Profesional: la increíble racha de Claudio Úbeda en Boca

Boca sonríe. Y no es para menos: este domingo se clasificó semifinalista del Torneo Clausura, después de eliminar por 1-0 a Argentinos Juniors en la Bombonera, y sueña con el título en el campeonato.
Claudio Úbeda, el DT azul y oro atraviesa una seguidilla triunfal que ilusionó a todos los hinchas xeneizes con conquistar el Clausura de la Liga Profesional.
Uno de los artífices del momento que vive el Xeneize se llama Claudio Úbeda, el hombre que se hizo cargo de la dirección técnica del primer equipo luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el pasado 8 de octubre.
Lo que pocos imaginaban era el rotundo cambio que tendría el equipo xeneize respecto de algunos meses atrás. El Boca del Sifón acumula nada menos que seis victorias consecutivas y hasta hace recordar aquella famosa frase de Carlos Bianchi: "Una victoria llama a otra victoria".
El Xeneize no ganaba seis partidos en fila por el campeonato local desde comienzo de este año, cuando el equipo era dirigido por Fernando Gago. Sin embargo, al incluir Copa Libertadores esa racha se vio interrumpida en cinco triunfos.
Si se toman en cuenta todas las competencias, este domingo ante Argentinos consiguió una marca que no lograba desde la gestión de Guillermo Barros Schelotto en 2017 entre Campeonato 2016/2017, Copa Argentina y Superliga 2017/2018.
Ahora el Xeneize ganó seis de los siete partidos que dirigió Úbeda como entrenador principal tras el fallecimiento de Miguelo: perdió 2-1 ante Belgrano en la Bombonera y, desde entonces, derrotó de manera sucesiva a Barracas Central (3-1), Estudiantes (2-1), River (2-0), Tigre (2-0), Talleres (2-0) y, este último domingo, a Argentinos Juniors (1-0).