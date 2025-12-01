1 de diciembre de 2025 - 18:23

Liga Profesional: la increíble racha de Claudio Úbeda en Boca

Claudio Úbeda, el DT azul y oro atraviesa una seguidilla triunfal que ilusionó a todos los hinchas xeneizes con conquistar el Clausura de la Liga Profesional.

Claudio Úbeda, el DT de Boca, que metió al equipo Xeneize en semifinales.

Claudio Úbeda, el DT de Boca, que metió al equipo Xeneize en semifinales. 

Lo que pocos imaginaban era el rotundo cambio que tendría el equipo xeneize respecto de algunos meses atrás. El Boca del Sifón acumula nada menos que seis victorias consecutivas y hasta hace recordar aquella famosa frase de Carlos Bianchi: "Una victoria llama a otra victoria".

La última vez que Boca ganó 6 partidos consecutivos

El Xeneize no ganaba seis partidos en fila por el campeonato local desde comienzo de este año, cuando el equipo era dirigido por Fernando Gago. Sin embargo, al incluir Copa Libertadores esa racha se vio interrumpida en cinco triunfos.

El mejor momento de Boca en el 2025, lleg&oacute; de la mano de Claudio &Uacute;beda como DT, tras el fallecimiento de Miguel &Aacute;ngel Russo.&nbsp;

El mejor momento de Boca en el 2025, llegó de la mano de Claudio Úbeda como DT, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Ahora el Xeneize ganó seis de los siete partidos que dirigió Úbeda como entrenador principal tras el fallecimiento de Miguelo: perdió 2-1 ante Belgrano en la Bombonera y, desde entonces, derrotó de manera sucesiva a Barracas Central (3-1), Estudiantes (2-1), River (2-0), Tigre (2-0), Talleres (2-0) y, este último domingo, a Argentinos Juniors (1-0).

