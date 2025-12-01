Liga Profesional: la increíble racha de Claudio Úbeda en Boca

Claudio Úbeda, el DT azul y oro atraviesa una seguidilla triunfal que ilusionó a todos los hinchas xeneizes con conquistar el Clausura de la Liga Profesional.

Claudio Úbeda, el DT de Boca, que metió al equipo Xeneize en semifinales.

Uno de los artífices del momento que vive el Xeneize se llama Claudio Úbeda, el hombre que se hizo cargo de la dirección técnica del primer equipo luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el pasado 8 de octubre.

"El equipo muestra solidez, coraje cuando la mano no viene bien y lo hicieron muy bien".



Lo que pocos imaginaban era el rotundo cambio que tendría el equipo xeneize respecto de algunos meses atrás. El Boca del Sifón acumula nada menos que seis victorias consecutivas y hasta hace recordar aquella famosa frase de Carlos Bianchi: "Una victoria llama a otra victoria".

La última vez que Boca ganó 6 partidos consecutivos El Xeneize no ganaba seis partidos en fila por el campeonato local desde comienzo de este año, cuando el equipo era dirigido por Fernando Gago. Sin embargo, al incluir Copa Libertadores esa racha se vio interrumpida en cinco triunfos.

Si se toman en cuenta todas las competencias, este domingo ante Argentinos consiguió una marca que no lograba desde la gestión de Guillermo Barros Schelotto en 2017 entre Campeonato 2016/2017, Copa Argentina y Superliga 2017/2018.