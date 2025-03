Liga Profesional: La chicana del Ogro Fabbiani, luego de ganarle a Boca

Fiel a su estilo, el Ogro Fabbiani no perdió la oportunidad para chicanear al equipo dirigido por Pintita Gago: “Creía que el partido iba a ser más difícil", deslizó sonriente y agregó: " El mejor jugador de ellos entró en el segundo tiempo, que es (Exequiel) Zeballos. El uno contra uno Boca no lo tenía en el primer tiempo y yo sabía que ellos iban a apostar por los carrileros, con Blanco y Blondel. A Blondel lo pudimos contener más porque jugaba mucho para adentro. Sabemos que Blanco tiene la mejor pegada hacia dentro de un lateral del país. Sabíamos que ellos iban a abusar de esos centros y entrenamos en la semana esos cuadrados que a mí me gustan. Estoy contento porque salió todo lo planeado. Todos los goles fueron planeados”, indicó el ex alineador de Riestra.

Fernando Gago habló sobre las chances de Boca de campeonar Fernando Gago volvió a quedar en el centro de las críticas, tras el flojo rendimiento de sus dirigidos.

Fabbiani se mostró molesto y dijo el que, el técnico Xeneize subestimó la gran victoria de sus dirigidos. Sobre ello expresó:"No me gusta cuando los entrenadores rivales te sacan mérito. Todavía me quedan cosas de jugador, tengo que mejorar en ese sentido y bajar la espuma. Pero no aceptan que el otro los supere. Cuando el rival te pasa por arriba lo tenés que decir. Hicimos un partido perfecto, jugamos como quisimos. Pero no solamente Gago me quitó méritos; otros entrenadores cuando salen derrotados ponen excusas y no me gusta que me falten el respeto cuando se gana como uno quiere. No fue casualidad que ayer ganó Newell’s", comentó el Ogro.