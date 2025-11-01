Liga Profesional: Independiente se recupera y golea a Atlético Tucumán en Avellaneda

Con goles de Abaldo, Ávalos y Loyola, el Rojo volvió a sumar de a tres y mostró una versión más sólida tras la racha negativa.Independiente se reencontró con el triunfo y la confianza

Independiente volvió a sonreír en el Torneo Clausura. Este sábado, el equipo de Gustavo Quinteros se impuso por 3 a 0 ante Atlético Tucumán en Avellaneda, mostrando autoridad y confianza en su juego.

Los goles de Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Felipe Loyola le dieron al Rojo su segundo triunfo consecutivo y marcaron un claro quiebre con la racha de resultados negativos que había atravesado.

Desde el pitazo inicial, Independiente se adueñó del balón y buscó la apertura del marcador con intensidad. Atlético Tucumán se mostró ordenado en defensa, pero la falta de precisión le terminó jugando en contra. La primera ventaja llegó tras un error en la salida del Decano: Loyola recuperó la pelota y envió un centro que Abaldo definió con tranquilidad para poner el 1 a 0.

image Independiente vs Atlético Tucumán @Independiente El golpe tempranero descolocó al equipo visitante. Apenas cinco minutos después, Ávalos amplió la diferencia con un potente zurdazo desde afuera del área, que se clavó junto al palo y dejó sin chances al arquero. Con el 2 a 0, Independiente manejó los tiempos y controló el ritmo del encuentro hasta el descanso.

En la segunda mitad, Loyola selló la goleada con un cabezazo tras un córner, dejando a Atlético sin respuestas y con la moral por el suelo. La situación del Decano se complicó aún más con la expulsión de Galván por un pisotón sobre Godoy, mientras que Clever Ferreira también vio la roja sobre el final. Ávalos tuvo la chance de marcar el cuarto desde el penal, pero el arquero Mansilla lo contuvo.